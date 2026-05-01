Die nächste Tech-Welle an der Börse rollt und sie könnte ausgerechnet aus einem unscheinbaren Rohstoff entstehen: Silizium. Silizium ist ein zentraler Bestandteil zahlreicher Zukunftsindustrien, von Solarzellen über Halbleiter bis hin zu Batterien für Elektrofahrzeuge. Während der KI-Boom die Nachfrage nach Hochleistungs-Chips explodieren lässt und damit den Bedarf an Wafern antreibt, geraten gleichzeitig neue Batterietechnologien mit Silizium-Anoden in den Fokus der Anleger. Erste Durchbrüche versprechen deutlich höhere Energiedichten und könnten die Elektromobilität, Drohnen und KI-Anwendungen auf ein neues Level heben. Hier kommt das kanadische Unternehmen HPQ Silicon mit seinen innovativen Lösungen ins Spiel.Den vollständigen Artikel lesen ...
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