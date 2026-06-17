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WKN: WCH888 | ISIN: DE000WCH8881 | Ticker-Symbol: WCH
Xetra
16.06.26 | 17:35
97,20 Euro
+1,57 % +1,50
Branche
Chemie
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HPQ SILICON
HPQ SILICON INC Chart 1 Jahr
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