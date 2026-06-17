Minderwertige Anodenmaterialien, hohe Energiepreise und das chinesische Monopol bei komplexen Verfahren - die Situation bei der Versorgung mit High-Performance-Batteriezellen und ihren Grundstoffen zwingt die Industrie zum Handeln. Um die Energiedichte von Elektrofahrzeug-Batterien der nächsten Generation zu steigern, benötigt die Autoindustrie den Übergang von herkömmlichen Graphit-Anoden zu hochreinen Silizium-Anodenmaterialien. Graphit-Systeme stoßen rein physikalisch an ihre Grenzen, während Silizium-Verbindungen eine theoretisch bis zu zehnfach höhere Ladekapazität versprechen. Da etablierte, mehrstufige Syntheseverfahren jedoch aufwändig und teuer sind, rücken CO2-arme und energieeffiziente Alternativen in den Fokus. Wir erklären Hintergründe und stellen einen Problemlöser vor.
Enthaltene Werte: CA40444L1031,DE000WCH8881,JP3866800000Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 inv3st.de