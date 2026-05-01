In kriegerischen Zeiten und einer Welt, wo die Inflation schon bald wieder massiv zurückkehren kann, suchen immer mehr Investoren nach einem sicheren Hafen für ihr Kapital, wobei dabei Gold traditionell die erste Wahl bleibt. Natürlich gibt es auch die Bitcoin-Anhänger, aber Gold ist und bleibt für viele die 1. Wahl. Lahontan Gold positioniert sich hierbei als ein außergewöhnlich spannender Akteur, der nicht nur auf einem massiven Ressourcenschatz in Nevada sitzt, sondern auch finanziell und strategisch alle Weichen auf Erfolg gestellt hat. Mit den jüngsten Nachrichten zur Beschleunigung der Ausübung der Warrants und hervorragenden metallurgischen Ergebnissen zeigt das Unternehmen, dass es seine Schritte weit im Voraus plant. Wer nach einer Beimischung für sein Depot sucht, die sowohl Substanz als auch Hebelwirkung auf Gold bietet, kommt an dieser Entwicklung kaum vorbei. Der aktuelle Chart bietet nach einer gesunden Korrektur zudem ein attraktiveres Chance-Risiko-Verhältnis für einen Einstieg, bevor die Reise nach oben vermutlich weitergeht.

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