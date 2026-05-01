Baar - Partners Group weist einen unlängst publizierten Bericht des Short-Sellers Grizzly Reports entschieden zurück. Die Investmentgesellschaft prüft, ob sie gegen die US-Firma rechtliche Schritte wegen Marktmanipulation ergreifen soll. Partners Group wies in einer am Donnerstagabend veröffentlichten Stellungnahme den Bericht des Hedgefonds als «verleumderisch und irreführend» zurück. Die zu den Bewertungspraktiken bei wenigen ausgewählten Einzelfällen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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