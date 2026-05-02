Die steigende Nachfrage nach Rüstungsgütern treibt die Rohstoffmärkte an - St George Mining, Almonty und MP Materials im Fokus

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Geopolitik, Politik und Preissetzungsmacht verändern die Märkte für Seltene Erden und strategische Metalle

Ein militarisierter Rohstoffzyklus entsteht

Der weltweite Ausbau der Verteidigung ist längst nicht mehr nur eine Frage von Budgets und Beschaffungszyklen. Zunehmend geht es um Moleküle und Mineralien. Von präzisionsgelenkter Munition bis hin zu elektrischen Antriebssystemen und modernen Radaranlagen hängt die moderne Kriegsführung stark von einer begrenzten Gruppe kritischer Rohstoffe ab - insbesondere von Seltenen Erden und Wolfram.

Nach einer schwierigen Phase im Jahr 2024 hat sich der Sektor deutlich erholt. Bis 2025 markierten eine verbesserte Lithiumstimmung, erneute Sorgen um Kupferknappheit und vor allem ein Investitionsschub bei Seltenen Erden einen Wendepunkt. Regierungen haben sich von passiven Beobachtern zu aktiven Marktteilnehmern entwickelt und setzen Kapital sowie politische Instrumente ein, um Lieferketten zu sichern, die lange ausgelagert waren.

Das Ergebnis ist ein struktureller Wandel: Rohstoffe, die früher von zyklischer Nachfrage geprägt waren, werden nun durch sicherheitspolitische Imperative bestimmt.

Preissetzungsmacht kehrt mit politischer Unterstützung zurück

Nirgendwo wird dies deutlicher als bei Seltenen Erden. Westliche Bemühungen, nicht-chinesische Lieferketten aufzubauen, haben sich in konkreten Preisbildungsmechanismen manifestiert. Langfristige Abnahmeverträge enthalten zunehmend Preisuntergrenzen von etwa 110 US-Dollar pro Kilogramm für Neodym und Praseodym (NdPr), wodurch die Wirtschaftlichkeit von Projekten faktisch abgesichert wird.

Dies hat zu einem sogenannten "bifurkaten Markt" geführt - einem Markt, in dem westlich ausgerichtete Anbieter von politisch gestützten Preisen profitieren, während traditionelle Märkte weiterhin Volatilität ausgesetzt sind.

Die Auswirkungen sind erheblich: Stabile, staatlich unterstützte Preise reduzieren Unsicherheiten bei den Einnahmen, verbessern die Finanzierungsbedingungen und beschleunigen Projektentwicklungen. Gleichzeitig signalisiert dies eine wachsende Bereitschaft von Regierungen, direkt in Rohstoffmärkte einzugreifen, wenn strategische Verwundbarkeiten bestehen.

Verteidigungspolitik wird Industriepolitik

Die Vereinigten Staaten sind hier besonders weit gegangen. Die Partnerschaft mit MP Materials (ISIN: US5533681012) zeigt ein neues Modell der Industriepolitik - eine Kombination aus Eigenkapitalinvestitionen, Krediten, Preisgarantien und langfristigen Abnahmeverträgen.

Die Bereitschaft des Verteidigungsministeriums, NdPr-Preise zu garantieren und Abwärtsrisiken zu übernehmen, verwandelt Seltene Erden faktisch von einem spekulativen Rohstoff in einen quasi regulierten Markt. Die Dimension ist bemerkenswert: Verpflichtungen in Milliardenhöhe zielen darauf ab, die heimische Magnetproduktion auszubauen und die Abhängigkeit von chinesischer Verarbeitung zu beenden.

Ähnliche Entwicklungen sind in verbündeten Volkswirtschaften zu beobachten. Australien, Japan und die USA koordinieren Finanzierungsmodelle, darunter gemeinsame Investitionsmechanismen und strategische Reserven, um die Diversifizierung der Lieferketten zu beschleunigen.

Der Aufbau von Kapazitäten ist jedoch weder schnell noch einfach. Die Verarbeitung bleibt der zentrale Engpass, da komplexe Trenntechnologien, hohe Investitionen und mehrjährige Entwicklungszyklen erforderlich sind.

Lieferketten unter Druck - und voller Chancen

Die Dominanz Chinas bleibt die zentrale Herausforderung. Trotz geografisch breit verteilter Ressourcen führt die Konzentration der Verarbeitungskapazitäten - in einigen Segmenten von Seltenen Erden oft über 90% - weiterhin zu erheblichen Risiken für westliche Volkswirtschaften.

Exportkontrollen im Jahr 2025 haben dieses Risiko verstärkt, insbesondere bei verteidigungsrelevanten Materialien. Die Reaktion folgte prompt: Eine Welle öffentlicher und privater Investitionen zielt auf vorgelagerte Ressourcen, Verarbeitungskapazitäten und nachgelagerte Fertigung ab.

Dies hat auch die M&A-Aktivitäten neu belebt. Das Transaktionsvolumen bei kritischen Mineralien erreichte 2025 Mehrjahreshöchststände, wobei Kupfer, Seltene Erden und Batteriemetalle im Fokus standen. Der Wettbewerb um skalierbare, hochwertige Projekte nimmt zu - insbesondere dort, wo eine Integration in entstehende westliche Lieferketten möglich ist.

Etablierte Unternehmen als Anker des Wandels

Großunternehmen wie MP Materials (ISIN: US5533681012) und Almonty Industries (ISIN: CA0203987072) entwickeln sich zu zentralen Pfeilern dieses Wandels.

MP Materials ist als bedeutendster US-Produzent von NdPr ein Eckpfeiler der nationalen Strategie für Seltene Erden. Staatlich unterstützte Finanzierung und garantierte Nachfrage bilden die Grundlage für einen raschen Kapazitätsausbau, auch wenn Fragen zur Marktkonzentration und zum Wettbewerb bleiben.

Almonty Industries verfolgt einen anderen, aber ebenso strategischen Ansatz. Mit Fokus auf Wolfram - einem kritischen Material für Verteidigungssysteme - unterstreicht die Verlagerung in die USA die wachsende Bedeutung von Standort und politischer Ausrichtung bei der Rohstoffentwicklung.

Beide Unternehmen verdeutlichen einen zentralen Trend: Größe, strategische Ausrichtung und Zugang zu Kapital werden ebenso wichtig wie geologische Ressourcen.

Die wachsende Rolle neuer Entwickler

Neben diesen etablierten Akteuren positioniert sich eine Gruppe kleinerer Entwickler, um vom strukturellen Wandel zu profitieren - insbesondere solche, die die Lücke zwischen Rohstoffbesitz und Weiterverarbeitung schließen können.

St George Mining ist ein Beispiel dafür. Das Araxá-Projekt in Brasilien zeichnet sich nicht nur durch seine Größe aus, sondern auch durch seine zunehmende Bedeutung für globale Lieferketten. Es beherbergt eine der größten Hartgestein-Lagerstätten für Seltene Erden in Südamerika mit einer Ressource von über 70 Millionen Tonnen bei signifikanten Gehalten.

Entscheidend ist, dass das Unternehmen keine rein vorgelagerte Strategie verfolgt. Die jüngste Kooperation mit Técnicas Reunidas - einem von der EU unterstützten Spezialisten für die Verarbeitung von Seltenen Erden - signalisiert einen gezielten Schritt in den nachgelagerten Bereich.

Das ist von Bedeutung: Wie die Branche gelernt hat, liegt der Wert nicht nur im Besitz der Ressource, sondern in der Fähigkeit, diese zu verarbeiten, zu trennen und marktfähige Produkte zu liefern.

Strategische Positionierung über mehrere Märkte hinweg

Der Ansatz von St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) spiegelt einen breiteren Trend zur internationalen Ausrichtung wider. Durch Partnerschaften in Brasilien, den USA und Europa positioniert sich Araxá als global relevante Lieferquelle statt als regional begrenztes Projekt.

Besonders hervorzuheben ist die europäische Dimension. Die PERMANET-Initiative der EU zielt auf den Aufbau einer eigenen Lieferkette für Permanentmagnete ab - ein Vorhaben, das der US-Politik ähnelt, bislang jedoch langsamer umgesetzt wurde. Eine frühe Einbindung könnte Zugang zu Fördermitteln und langfristigen Absatzkanälen eröffnen.

Eine solche Positionierung gewinnt an Bedeutung, da Regierungen zunehmend sichere und diversifizierte Lieferketten gegenüber der reinen Kostenoptimierung priorisieren.

Ein langfristiger struktureller Wandel

Die durch Verteidigung getriebene Nachfrage nach kritischen Rohstoffen dürfte anhalten - und sich mit anhaltenden geopolitischen Spannungen weiter verstärken.

Für Investoren bedeutet dies, dass sich der Sektor über klassische Rohstoffzyklen hinaus entwickelt. Preisbildungsmechanismen werden zunehmend politisch beeinflusst, Kapital fließt über neue Kanäle, und Lieferketten werden strategisch neu aufgebaut.

In diesem Umfeld dürften Unternehmen, die Geologie, Verarbeitungskompetenz und geopolitische Relevanz vereinen, verstärkt in den Fokus rücken. Das Zusammenspiel von staatlicher Unterstützung und privatem Kapital wird entscheiden, welche Projekte vorankommen - und welche zurückbleiben.

Der Verteidigungsboom steigert also nicht nur die Nachfrage. Er definiert die Regeln im Rohstoffsektor neu.

Quellen:

https://www.allens.com.au/insights-news/insights/2026/01/critical-minerals-in-2026-the-rise-of-rare-earths-and-lessons-from-the-lithium-boom/

https://press.almonty.com/almonty-industries-establishes-u-s-corporate-headquarters-reinforcing-role-as-americas-tungsten-suppl

https://fas.org/publication/unpacking-dod-and-mp-partnership/

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St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

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