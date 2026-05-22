Wolframpreis explodiert - Anleger richten Blick auf Junior-Explorer wie Makenita Resources

Anzeige / Werbung

Junior-Explorer treibt Projekt in New Brunswick voran - vor dem Hintergrund stark steigender Wolframpreise und wachsender Aufmerksamkeit für westliche Lieferketten kritischer Mineralien.

Makenita Resources (ISIN: CA5609251098) hat ein erstes geophysikalisches Arbeitsprogramm auf seinem Sisson-West-Wolframprojekt in New Brunswick abgeschlossen und positioniert sich damit, um von einer der stärksten Rallyes am globalen Markt für kritische Mineralien zu profitieren.

Das in Vancouver ansässige Unternehmen teilte mit, dass hubschraubergestützte aeromagnetische, radiometrische und Very-Low-Frequency-(VLF)-Untersuchungen auf dem Projektgebiet nun abgeschlossen seien. Das Grundstück grenzt direkt an die Sisson-Wolframlagerstätte in New Brunswick an.

Das Explorationsupdate erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Wolframpreise historische Höchststände erreichen und das Interesse der Investoren verstärkt auf westlich ausgerichtete Entwickler und Explorer lenken, die Zugang zu einem Metall bieten, das zunehmend als strategisch wichtig für Verteidigung und Hightech-Fertigung gilt.

Benchmark-Preise für Ammoniumparawolframat (APT) in Rotterdam sind laut Branchendaten und aktuellen Marktanalysen seit Anfang 2026 um rund 350% und innerhalb des vergangenen Jahres sogar um fast 900% gestiegen. Ursache hierfür sind verschärfte chinesische Exportkontrollen, zunehmende geopolitische Spannungen sowie steigende Nachfrage aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Militär, Halbleiter und Elektrofahrzeuge.

China kontrolliert derzeit rund 80% der weltweiten Wolframminenproduktion und dominiert zudem die Weiterverarbeitung. Dadurch geraten westliche Regierungen zunehmend unter Druck, alternative Lieferketten für ein Metall aufzubauen, das mittlerweile als kritisch für nationale Sicherheit und industrielle Widerstandsfähigkeit angesehen wird.

Vor diesem Hintergrund hat sich die Stimmung gegenüber Unternehmen in politisch stabilen Regionen wie Kanada, den USA und Südkorea deutlich verbessert.

Zu den auffälligsten Gewinnern des Sektors zählt derzeit Almonty Industries (ISIN: CA0203987072). Dessen Sangdong-Wolframprojekt in Südkorea gehört inzwischen zu den weltweit am stärksten beobachteten nicht-chinesischen Wolframentwicklungen. Die wachsende strategische Bedeutung von Almonty sowie die starke Kursentwicklung haben das Interesse der Investoren am gesamten Wolframsektor erhöht - insbesondere an kleineren Explorationsunternehmen, die ein überproportionales Exposure gegenüber der angespannten Angebots-Nachfrage-Dynamik bieten könnten.

Vor diesem Hintergrund entwickelt sich Makenita zu einer deutlich kleineren, aber potenziell risikoreicheren und gleichzeitig chancenreicheren Spekulation für Investoren, die nach der nächsten Wolfram-Explorationsstory suchen.

Im Gegensatz zu Almonty, das sich bereits in Richtung großskaliger Produktion mit bestehender Infrastruktur und Finanzierungsmöglichkeiten bewegt, befindet sich Makenita noch in einer frühen Explorationsphase. Allerdings könnten die geringe Marktkapitalisierung und die vergleichsweise enge Aktienstruktur spekulative Anleger ansprechen, die auf überdurchschnittliches Kurspotenzial setzen, falls die Explorationsergebnisse positiv ausfallen.

CEO Jason Gigliotti erklärte, das geologische Team analysiere derzeit die neu gewonnenen Vermessungsdaten und bereite die nächste Explorationsphase auf Sisson West vor. Gleichzeitig verwies er auf die steigende Wolframnachfrage sowie das wachsende Interesse an verteidigungsrelevanten kritischen Mineralien als unterstützende Markttrends.

Auch die Lage des Projekts könnte strategisch bedeutsam sein. Das benachbarte Sisson-Wolframprojekt wurde Ende 2025 vom kanadischen Premierminister Mark Carney als eines der nationalen "Nation-Building-Projekte" ausgewählt - ein Hinweis auf die zunehmende Priorisierung heimischer Rohstoffversorgung für Verteidigungs- und Industriesektoren durch Ottawa.

Makenita weist jedoch darauf hin, dass Mineralisierungen auf benachbarten Grundstücken keine vergleichbaren Ergebnisse auf dem eigenen Projekt garantieren. Dennoch könnte die Nähe zu einem etablierten Wolframdistrikt das Investoreninteresse erhöhen, sofern die Exploration ähnliche geologische Signaturen identifiziert.

Auch das Timing könnte günstig sein. Analysten betrachten Wolfram zunehmend als eines der strategisch sensibelsten Metalle weltweit - insbesondere wegen seines Einsatzes in panzerbrechender Munition, Raketensystemen, Halbleitern, Robotik und Energietechnologien. Die USA verfügen derzeit über keine eigene Wolframminenproduktion, während neue Regelungen ab 2027 chinesisches, russisches, iranisches und nordkoreanisches Wolfram in bestimmten US-Militäranwendungen verbieten sollen.

Dieser politische Wandel beschleunigt die Bemühungen in Nordamerika und Europa, unabhängige Wolframlieferketten aufzubauen - ein Trend, von dem Unternehmen mit Projekten in sicheren Bergbauregionen profitieren könnten.

Makenita teilte außerdem mit, dass die Explorationsaktivitäten auf dem Serpentinization-Iron-Magnetite-Projekt in Saskatchewan, das an Claims von Max Power Mining grenzt, in Kürze wieder aufgenommen werden sollen.

Dennoch bleibt das Unternehmen ein Explorer in frühem Stadium - ohne definierte Mineralressource, Produktionszeitplan oder Machbarkeitsstudie. Investoren dürften daher zunächst überzeugende Bohrergebnisse und weitere technische Fortschritte verlangen, bevor dem Wolframprojekt ein nachhaltiger langfristiger Wert zugeschrieben wird.

Gleichwohl sorgt das aktuelle Marktumfeld für Wolfram für erneutes Interesse im gesamten Sektor. Während Regierungen und Industrieunternehmen zunehmend sicheren Zugang zu strategischen Metallen außerhalb Chinas priorisieren, könnten kleinere Explorer wie Makenita verstärkt spekulatives Kapital anziehen, das auf die nächste Generation westlicher Wolframprojekte setzt.

Der nächste wichtige Meilenstein dürfte nun in der Auswertung der abgeschlossenen geophysikalischen Untersuchungen und der Definition prioritärer Bohrziele auf Sisson West liegen - Arbeiten, die zeigen könnten, ob der Junior-Explorer in einem Markt Fuß fassen kann, der den strategischen Wert von Wolfram gerade neu entdeckt.

Quellen:

https://theoregongroup.com/commodities/tungsten/why-tungsten-prices-are-rising-so-fast-inside-the-supply-crunch/

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20885304-wolfram-schock-2026-almonty-industries-american-tungsten-antimony-zentrum-rohstoffmarktes-stehen

https://www.makenitaresources.com/

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20910138-makenita-schliesst-arbeitsprogramm-wolframprojekt-sisson-west-new-brunswick

Lassen Sie sich in den Verteiler für Makenita Resources oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Makenita Resources" oder "Nebenwerte".

Makenita Resources Inc.

Land: kanadisch

ISIN: CA5609251098

https://www.makenitaresources.com

Disclaimer/Risikohinweis Makenita Resources Inc.

Interessenkonflikte: Mit Makenita Resources existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Makenita Resources. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Makenita Resources können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Makenita Resources einsehen: https://www.makenitaresources.com



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Makenita Resources vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Wolframpreis explodiert - Anleger richten Blick auf Junior-Explorer wie Makenita Resources appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA5609251098,CA0203987072