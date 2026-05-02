Die Börsenwoche vom 27. April bis 1. Mai 2026 hielt einige der wichtigsten Unternehmensergebnisse des Jahres bereit. In den USA berichteten innerhalb weniger Tage gleich fünf Mitglieder der sogenannten Magnificent Seven - jener Gruppe amerikanischer Technologiegiganten, die seit Jahren die Leitindizes dominieren. Ihre Quartalsergebnisse fielen bemerkenswert stark aus. Gleichzeitig rückte gegen Ende der Woche eine geopolitische Entscheidung ins Blickfeld, die für die globalen Energiemärkte langfristig folgenreicher sein könnte als manche Kursbewegung des Tages: Die Vereinigten Arabischen Emirate ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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