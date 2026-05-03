Jakafi XR ist eine einmal täglich einzunehmende, filmbeschichtete Retardformulierung von Jakafi (Ruxolitinib)

Bei einmal täglich verabreichtem Jakafi XR zeigte sich eine gleichbleibende, ganztägige Exposition, die mit der von zweimal täglich verabreichtem Jakafi vergleichbar ist

Jakafi XR wird ab 8. Mai bei Apotheken bestellbar sein

Wie Incyte (Nasdaq:INCY) heute mitteilte, hat die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) Jakafi XR (Ruxolitinib) Retardtabletten für die Behandlung von Erwachsenen mit Myelofibrose mit intermediärem oder hohem Risiko, Erwachsenen mit Polycythaemia vera (PV), die unzureichend auf Hydroxycarbamid angesprochen haben oder dieses nicht vertragen, sowie Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren mit steroidrefraktärer akuter Graft-versus-Host-Erkrankung (GvHD) oder chronischer Graft-versus-Host-Erkrankung nach Versagen einer oder zweier systemischer Therapielinien zugelassen.

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"Die Zulassung von Jakafi XR stärkt die führende Rolle von Incyte auf dem Gebiet der Hämatologie und bekräftigt unseren Fokus auf die Bedürfnisse von Patienten mit myeloproliferativen Neoplasien (MPN) und GvHD", so Bill Meury, Chief Executive Officer bei Incyte. "Jakafi XR bietet geeigneten Patienten und Ärzten eine Option mit einmal täglicher Einnahme. Damit werden die Wahlmöglichkeiten erweitert, ohne die etablierte Rolle von Jakafi in der klinischen Praxis zu verändern."

Die FDA-Zulassung stützt sich auf eine klinische Studie, die zeigt, dass eine einmal täglich (QD) eingenommene 55-mg-Tablette Jakafi XR bioäquivalent zu einer zweimal täglich (BID) eingenommenen 25-mg-Tablette Jakafi in der Darreichungsform mit sofortiger Wirkstofffreisetzung (IR) ist. Auf der Grundlage von wichtigen Parametern zur Arzneimittelexposition im Steady State bedeutet dies, dass der Wirkstoff über den Tag hinweg in vergleichbaren Konzentrationen abgegeben wird. Dies deutet auf einen potenziell ähnlichen klinischen Nutzen hin.1

Die Sicherheit von Jakafi XR wurde im Rahmen von adäquaten und gut kontrollierten Studien mit Jakafi bei Erwachsenen mit Myelofibrose und Polycythaemia vera sowie bei Erwachsenen und Kindern mit akuter und chronischer Graft-versus-Host-Erkrankung nachgewiesen. Zu den häufigsten Nebenwirkungen, die in diesen Studien mit Jakafi in Verbindung gebracht wurden, gehören:

Bei bestimmten Patienten mit MF und PV: niedrige Thrombozyten- oder Erythrozytenzahl, Blutergüsse, Schwindel, Kopfschmerzen und Durchfall

Bei Patienten mit akuter GvHD: niedrige Thrombozyten-, Erythrozyten- oder Leukozytenzahl, Infektionen und Schwellungen

Bei Patienten mit chronischer GvHD: niedrige Erythrozyten- oder Thrombozytenzahl, Infektionen einschließlich Virusinfektionen2

"Patienten mit chronischen Erkrankungen wie MPNs oder GvHD haben oft Probleme mit komplexen Behandlungsschemata oder leiden unter mehreren Erkrankungen", erklärt Dr. Naveen Pemmaraju, Professor für Leukämie in der Abteilung für Krebsmedizin am MD Anderson Cancer Center der University of Texas. "Seit seiner Erstzulassung 2011 hat Ruxolitinib dazu beigetragen, die Behandlungslandschaft für Patienten mit MPNs und GvHD nachhaltig zu verändern. Mit der Zulassung von Jakafi XR steht geeigneten Patienten nun die Möglichkeit zur Verfügung, nur eine einzige Tablette pro Tag einzunehmen." Forscher am UT MD Anderson haben mehrere klinische Studien zu Ruxolitinib geleitet.

Incyte möchte Patienten unterstützen und Hürden beim Zugang zu Arzneimitteln beseitigen. Anspruchsberechtigte Patienten in den USA, denen Jakafi XR verschrieben wird, haben Zugang zu IncyteCARES (Connecting to Access, Reimbursement, Education and Support). Dieses umfassende Programm bietet individuelle Patientenunterstützung, einschließlich finanzieller Hilfe, fortlaufender Aufklärung und weiterer Ressourcen. Weitere Informationen zu IncyteCARES finden Sie unter www.incytecares.com oder telefonisch unter 1-855-452-5234, montags bis freitags von 8.00 bis 20.00 Uhr (ET).

Über Myelofibrose

Die Myelofibrose (MF) gehört zu einer Gruppe seltener, chronischer Blutkrebserkrankungen, die auch als myeloproliferative Neoplasien (MPN) bezeichnet werden. MF tritt auf, wenn ein Knochenmarkdefekt zu einer gestörten Bildung von Blutzellen führt. Dadurch bildet sich Narbengewebe, was eine schwere Anämie, Schwäche, Müdigkeit sowie eine Vergrößerung von Milz und Leber zur Folge haben kann. Die MF kann als Folge einer Progression anderer Knochenmarkerkrankungen wie Polycythaemia vera und essenzieller Thrombozythämie entstehen oder eigenständig auftreten.3

Über Polycythaemia vera

Die Polycythaemia vera (PV) gehört zu einer Gruppe seltener, chronischer Blutkrebserkrankungen, die unter dem Begriff myeloproliferative Neoplasien (MPN) zusammengefasst werden.3 Eine PV liegt vor, wenn das Knochenmark zu viele rote Blutkörperchen, weiße Blutkörperchen und häufig auch Blutplättchen bildet. Eine erhöhte Anzahl roter Blutkörperchen und Blutplättchen kann zu einer Blutverdickung führen, wodurch sich das Risiko für Komplikationen durch Blutgerinnsel wie tiefe Venenthrombosen, Schlaganfälle oder Herzinfarkte erhöht.4

Über die Graft-versus-Host-Erkrankung

Die Graft-versus-Host-Erkrankung (GvHD) ist eine Erkrankung, die nach einer allogenen Stammzelltransplantation (der Übertragung von Stammzellen eines Spenders) auftreten kann. Dabei lösen die Spenderzellen eine Immunreaktion aus und greifen die Organe des Empfängers an, was zu einer signifikanten Morbidität und Mortalität führt. Es gibt zwei Hauptformen der GvHD: die akute Form, die in der Regel innerhalb von 100 Tagen nach der Transplantation auftritt, und die chronische Form, die in der Regel mehr als 100 Tage nach der Transplantation auftritt. Beide Formen können mehrere Organsysteme betreffen, unter anderem die Haut, den Gastrointestinaltrakt und die Leber.5

Über Jakafi XR (Ruxolitinib) Retardtabletten

Jakafi XR (Ruxolitinib) Retardtabletten sind eine einmal täglich einzunehmende Formulierung von Ruxolitinib, einem First-in-Class-JAK1/JAK2-Inhibitor. Jakafi XR ist von der US-amerikanischen FDA zugelassen zur Behandlung von Myelofibrose mit intermediärem oder hohem Risiko, einschließlich primärer Myelofibrose, Myelofibrose nach Polycythaemia vera und Myelofibrose nach essenzieller Thrombozythämie bei Erwachsenen; Polycythaemia vera bei Erwachsenen, die unzureichend auf Hydroxycarbamid angesprochen haben oder dieses nicht vertragen; steroidrefraktärer akuter Graft-versus-Host-Erkrankung bei Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren; sowie chronischer Graft-versus-Host-Erkrankung nach Versagen einer oder zweier systemischer Therapielinien bei Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren.

Es ist nicht bekannt, ob Jakafi XR bei Kindern zur Behandlung von Myelofibrose oder Polycythaemia vera sicher und wirksam ist.

Jakafi XR und das Jakafi XR-Logo sind Marken von Incyte.

Über Jakafi (Ruxolitinib)

Jakafi (Ruxolitinib) ist ein JAK1/JAK2-Inhibitor mit Zulassung der US-amerikanischen FDA zur Behandlung von Polycythaemia vera (PV) bei Erwachsenen, die unzureichend auf Hydroxycarbamid angesprochen haben oder dieses nicht vertragen; Myelofibrose (MF) mit intermediärem oder hohem Risiko, einschließlich primärer MF, Myelofibrose nach Polycythaemia vera und Myelofibrose nach essenzieller Thrombozythämie bei Erwachsenen; steroidrefraktärer akuter GvHD bei Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren; sowie chronischer GvHD nach Versagen einer oder zweier systemischer Therapielinien bei Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren.

Es ist nicht bekannt, ob Jakafi bei Kindern zur Behandlung von Myelofibrose oder Polycythaemia vera sicher und wirksam ist.

Jakafi wird in den USA von Incyte und außerhalb der USA von Novartis unter dem Namen Jakavi (Ruxolitinib) vertrieben. Jakafi und das Jakafi-Logo sind eingetragene Marken von Incyte. Jakavi ist eine eingetragene Marke der Novartis AG in Ländern außerhalb der USA.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

JAKAFI oder JAKAFI XR können folgende schwerwiegende Nebenwirkungen verursachen:

Niedrige Blutbildwerte: JAKAFI oder JAKAFI XR können zu einer Verringerung der Thrombozyten-, Erythrozyten- und Leukozytenzahl führen. Sollten bei Ihnen Blutungen auftreten, setzen Sie JAKAFI oder JAKAFI XR ab und wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Ihre Ärztin. Vor Beginn der Behandlung und regelmäßig während der Behandlung werden Blutuntersuchungen durchgeführt, um Ihre Blutwerte zu überprüfen. Basierend auf den Ergebnissen kann Ihr Arzt oder Ihre Ärztin die Dosis anpassen oder die Behandlung unterbrechen.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Ihre Ärztin unverzüglich, wenn bei Ihnen folgende Symptome auftreten oder sich verschlimmern:

ungewöhnliche Blutungen

Blutergüsse

Müdigkeit

Kurzatmigkeit

Fieber

Infektion: Während der Behandlung mit JAKAFI oder JAKAFI XR besteht für Sie möglicherweise das Risiko, eine schwerwiegende Infektion zu entwickeln. Informieren Sie Ihren Arzt oder Ihre Ärztin, wenn bei Ihnen eines der folgenden Symptome einer Infektion auftritt:

Schüttelfrost

Übelkeit

Erbrechen

Schmerzen

Schwächegefühl

Fieber

schmerzhafter Hautausschlag oder Blasen

Verschlimmerung der Symptome nach Absetzen oder Beendigung der Behandlung. Die Anzeichen und Symptome einer Myelofibrose können sich nach Absetzen der Behandlung verschlimmern.

Unterbrechen oder beenden Sie die Behandlung nicht, ohne vorher mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin Rücksprache zu halten. Informieren Sie Ihren Arzt oder Ihre Ärztin sofort, wenn nach dem Absetzen der Behandlung eines der folgenden Symptome auftritt:

Fieber

Atembeschwerden

Schwächegefühl

nächtliches Schwitzen

Schwindelgefühl oder Benommenheit

Schmerzen im linken Oberbauch oder in der linken Schulter

Krebs: Bei einigen Patienten sind während der Behandlung mit JAKAFI oder JAKAFI XR bestimmte Arten von nichtmelanozytärem Hautkrebs aufgetreten. Ihr Arzt oder Ihre Ärztin wird Ihre Haut während der Behandlung regelmäßig untersuchen. Informieren Sie Ihren Arzt oder Ihre Ärztin, wenn während der Behandlung neue Hautveränderungen auftreten oder bestehende sich verschlimmern.

Erhöhter Cholesterinspiegel: Während der Behandlung mit JAKAFI oder JAKAFI XR können Ihre Cholesterinwerte im Blut Schwankungen unterliegen. Ihr Arzt oder Ihre Ärztin wird etwa alle 8 bis 12 Wochen nach Beginn der Einnahme von JAKAFI oder JAKAFI XR sowie bei Bedarf Blutuntersuchungen durchführen, um Ihre Cholesterinwerte zu überprüfen.

Erhöhtes Risiko für schwerwiegende kardiovaskuläre Ereignisse wie Herzinfarkt, Schlaganfall oder Tod bei Personen, die kardiovaskuläre Risikofaktoren aufweisen und derzeit rauchen oder früher geraucht haben, während sie einen anderen JAK-Hemmer zur Behandlung von rheumatoider Arthritis anwenden:

Rufen Sie sofort einen Notarzt, wenn während der Behandlung mit JAKAFI oder JAKAFI XR folgende Symptome eines Herzinfarkts oder eines Schlaganfalls auftreten:

Beschwerden in der Mitte der Brust, die länger als ein paar Minuten andauern oder immer wiederkehren

starkes Engegefühl, Schmerzen, Druck oder Schweregefühl in Brust, Hals, Nacken oder Kiefer

Schmerzen oder Unwohlsein in Armen, Rücken, Nacken, Kiefer oder Magen

Kurzatmigkeit mit oder ohne Brustbeschwerden

kalte Schweißausbrüche

Übelkeit oder Erbrechen

Schwindelgefühl

Schwäche in einem Teil oder auf einer Seite des Körpers

undeutliche Sprache

Erhöhtes Risiko von Blutgerinnseln: Bei Patienten, die einen anderen JAK-Hemmer gegen rheumatoide Arthritis einnehmen, sind Blutgerinnsel in den Beinvenen (tiefe Venenthrombose, TVT) oder in der Lunge (Lungenembolie, LEM) aufgetreten. Diese können lebensbedrohlich sein.

Informieren Sie Ihren Arzt sofort, wenn bei Ihnen Symptome oder Anzeichen von Blutgerinnseln während der Behandlung mit JAKAFI oder JAKAFI XR auftreten, darunter:

Schwellungen, Schmerzen oder Druckempfindlichkeit in einem oder beiden Beinen

plötzliche, unerklärliche Schmerzen in der Brust oder im oberen Rückenbereich

Atemnot oder Atembeschwerden

Mögliches erhöhtes Risiko neuer (sekundärer) Krebserkrankungen: Bei Menschen, die einen weiteren JAK-Hemmer gegen rheumatoide Arthritis einnehmen, besteht ein erhöhtes Risiko für neue (sekundäre) Krebserkrankungen, darunter Lymphome und andere Krebsarten. Bei Personen, die rauchen oder in der Vergangenheit geraucht haben, besteht ein erhöhtes Risiko für die Entstehung neuer Krebserkrankungen.

Zu den häufigsten Nebenwirkungen von JAKAFI oder JAKAFI XR gehören:

bei bestimmten Formen der Polycythaemia vera (PV) niedrige Thrombozyten- oder Erythrozytenzahl, Blutergüsse, Schwindel, Kopfschmerzen und Durchfall

bei bestimmten Formen der Myelofibrose (MF) niedrige Thrombozyten- oder Erythrozytenzahl, Blutergüsse, Schwindel, Kopfschmerzen und Durchfall

bei akuter GvHD niedrige Thrombozytenzahl, niedrige Erythrozyten- oder Leukozytenzahl, Infektionen und Schwellungen

bei chronischer GvHD niedrige Erythrozyten- oder Thrombozytenzahl und Infektionen, darunter Virusinfektionen

Diese Aufstellung ist nicht vollständig. Fragen Sie Ihren Apotheker oder Ihr medizinisches Fachpersonal nach weiteren Informationen. Für nähere Informationen zu Nebenwirkungen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Ihre Ärztin.

Bevor Sie JAKAFI oder JAKAFI XR einnehmen, informieren Sie Ihren Arzt oder Ihre Ärztin über:

alle Medikamente, Vitamine und pflanzlichen Nahrungsergänzungsmittel, die Sie einnehmen

Ihre Erkrankungen bzw. Ihren Gesundheitszustand, insbesondere wenn Sie niedrige Leukozyten- oder Erythrozytenzahlen haben oder hatten eine Infektion haben Tuberkulose (TB) haben oder hatten oder engen Kontakt mit einer Person mit TB hatten Gürtelrose (Herpes zoster) hatten Hepatitis B haben oder hatten erhöhte Blutfettwerte haben (hoher Cholesterinspiegel oder erhöhte Triglyceride) ein Blutgerinnsel, einen Herzinfarkt, andere Herzprobleme oder einen Schlaganfall haben oder hatten derzeit rauchen oder früher geraucht haben Krebs hatten Leber- oder Nierenprobleme haben oder dialysepflichtig sind. Wenn Sie dialysepflichtig sind, sollten Sie JAKAFI oder JAKAFI XR nach der Dialyse einnehmen. eine andere Erkrankung haben



Frauen sollten JAKAFI oder JAKAFI XR nicht einnehmen, wenn sie schwanger sind oder planen, schwanger zu werden. Stillen Sie nicht während der Behandlung mit JAKAFI oder JAKAFI XR sowie zwei Wochen nach der letzten Dosis.

Wie wird JAKAFI oder JAKAFI XR eingenommen?

Befolgen Sie genau die Anweisungen Ihres Arztes oder Ihrer Ärztin.

Ändern Sie Ihre Dosis nicht und setzen Sie JAKAFI oder JAKAFI XR nicht ab, ohne mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin Rücksprache zu halten. Wenn Sie die Behandlung abbrechen, können die Symptome Ihrer Erkrankung erneut auftreten.

Sollten Sie eine Dosis versäumen, nehmen Sie die nächste Dosis zur gewohnten Zeit ein. Nehmen Sie NICHT zwei Dosen gleichzeitig ein.

Während Ihrer Behandlung werden möglicherweise regelmäßig Blutuntersuchungen durchgeführt. Basierend auf den Ergebnissen kann Ihr Arzt oder Ihre Ärztin die Dosis anpassen oder die Behandlung mit JAKAFI oder JAKAFI XR abbrechen.

WENN IHNEN JAKAFI VERSCHRIEBEN WURDE: Nehmen Sie JAKAFI zweimal täglich oder genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Ihrer Ärztin ein, mit oder unabhängig von den Mahlzeiten. JAKAFI kann auch über bestimmte Magensonden verabreicht werden. Informieren Sie Ihren Arzt oder Ihre Ärztin, wenn Sie JAKAFI nicht oral einnehmen können. Ihr Arzt oder Ihre Ärztin wird entscheiden, ob Sie JAKAFI über eine Magensonde einnehmen können. Bitten Sie Ihren Arzt oder Ihre Ärztin um genaue Anweisungen zur korrekten Verabreichung von JAKAFI über eine Magensonde.

WENN IHNEN JAKAFI XR VERSCHRIEBEN WURDE: Nehmen Sie JAKAFI XR einmal täglich mit oder unabhängig von den Mahlzeiten ein. Schlucken Sie JAKAFI XR im Ganzen. Teilen, zerkleinern oder zerkauen Sie die Tablette nicht.



Bitte lesen Sie die vollständige Fachinformation, einschließlich der Patienteninformationen, die eine ausführlichere Erörterung der mit JAKAFI oder JAKAFI XR verbundenen Risiken enthalten, unter Jakafi.com

Nebenwirkungen verschreibungspflichtiger Arzneimittel sollten der FDA gemeldet werden. Besuchen Sie www.fda.gov/medwatch oder wählen Sie die Nummer 1-800-FDA-1088. Außerdem können Sie Nebenwirkungen bei Incyte Medical Information unter der Rufnummer 1-855-463-3463 melden.

Über Incyte

Incyte definiert das Potenzial biopharmazeutischer Innovationen neu. Mit fundiertem wissenschaftlichem Fachwissen und einem konsequenten Fokus auf die Patienten haben wir ein etabliertes Portfolio von First-in-Class-Medikamenten sowie ein umfangreiches Portfolio von Medikamenten der nächsten Generation in unseren Kernbereichen aufgebaut: Hämatologie, Onkologie sowie Entzündungen und Autoimmunerkrankungen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter Incyte.com und Investor.Incyte.com. Folgen Sie uns in den sozialen Medien: LinkedIn, X und Instagram.

Incyte ist eine eingetragene Marke von Incyte.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Mit Ausnahme der hierin enthaltenen Aussagen zu vergangenen Ereignissen handelt es sich bei den in dieser Pressemitteilung dargelegten Informationen um Prognosen, Schätzungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen. Dies gilt unter anderem für Aussagen zum Zeitpunkt, zu dem Jakafi XR in Apotheken erhältlich sein wird, zur führenden Rolle von Incyte in der Hämatologie und zum Engagement des Unternehmens für die MPN- und GvHD-Gemeinschaften, zum Fokus von Incyte auf die Weiterentwicklung innovativer Therapien, die den Bedürfnissen der Patienten gerecht werden, zum Potenzial von Jakafi XR, Patienten eine erfolgreiche Behandlungsoption sowie Patienten und ihren Leistungserbringern zusätzliche Wahlmöglichkeiten und Flexibilität zu bieten, sowie zur Absicht von Incyte, eng mit Kostenträgern und Leistungserbringern zusammenzuarbeiten, um den Zugang zu Jakafi XR sicherzustellen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen von Incyte und unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich davon abweichen, insbesondere Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf die Forschung und Entwicklung von Produkten und Produktkandidaten, Entscheidungen der FDA, der EMA und anderer Aufsichtsbehörden sowie die Abhängigkeit von Incyte von seinen Beziehungen zu Kooperationspartnern und Änderungen in deren Plänen; die Wirksamkeit oder Sicherheit der Produkte von Incyte, die Akzeptanz der Produkte von Incyte auf dem Markt; den Wettbewerb auf dem Markt, unerwartete Schwankungen bei der Nachfrage nach den Produkten von Incyte, die Auswirkungen angekündigter oder unerwarteter Preisregulierung oder Beschränkungen bei der Erstattung oder Kostenübernahme für die Produkte von Incyte, Anforderungen an Vertrieb, Marketing, Herstellung und Distribution, einschließlich der Fähigkeit von Incyte, neu zugelassene Produkte und alle weiteren Produkte, die zugelassen werden, erfolgreich zu vermarkten und eine kommerzielle Infrastruktur dafür aufzubauen, höhere als erwartete Aufwendungen, einschließlich Aufwendungen im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten oder strategischen Aktivitäten, Schwankungen der Wechselkurse, sowie andere Risiken, die in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Berichten von Incyte, einschließlich des Jahresberichts auf Form 10-K und des Quartalsberichts auf Form 10-Q für das am 31. März 2026 endende Quartal, ausführlich dargelegt sind. Incyte übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

_________________________ 1 Gong X, et al. ASH 2025. Poster 5045. 2 Archivdaten. Incyte Corporation. 3 Blood Cancer United. Myelofibrosis (MF). https://bloodcancerunited.org/blood-cancer/myeloproliferative-neoplasms-mpns/myelofibrosis-mf. Zuletzt abgerufen: Mai 2026. 4 Blood Cancer United. Polycythemia vera (PV) https://bloodcancerunited.org/blood-cancer/myeloproliferative-neoplasms-mpns/polycythemia-vera-pv. Zuletzt abgerufen: Mai 2026. 5 National Library of Medicine. The European Blood and Marrow Transplantation Textbook for Nurses: Under the Auspices of EBMT. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK543657/. Zuletzt abgerufen: Mai 2026.

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