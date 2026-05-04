Regulatory News:
Eurofins Scientific SE (Paris:ERF):
Name of the Issuer
Identify code of the Issuer
Transaction day
Identify code of the financial instrument
Total daily volume (in number of shares)
Daily weighted average purchase price of the shares
Market (MIC Code)
EUROFINS SCIENTIFC
529900JEHFM47DYY3S57
27/04/2026
FR0014000MR3
35 000
62.5188
XPAR
EUROFINS SCIENTIFC
529900JEHFM47DYY3S57
27/04/2026
FR0014000MR3
5 000
62.3938
CEUX
EUROFINS SCIENTIFC
529900JEHFM47DYY3S57
28/04/2026
FR0014000MR3
5 000
60.3208
CEUX
EUROFINS SCIENTIFC
529900JEHFM47DYY3S57
28/04/2026
FR0014000MR3
35 000
60.3662
XPAR
EUROFINS SCIENTIFC
529900JEHFM47DYY3S57
29/04/2026
FR0014000MR3
45 000
58.6681
XPAR
EUROFINS SCIENTIFC
529900JEHFM47DYY3S57
29/04/2026
FR0014000MR3
15 000
58.5297
CEUX
EUROFINS SCIENTIFC
529900JEHFM47DYY3S57
30/04/2026
FR0014000MR3
17 000
57.9023
CEUX
EUROFINS SCIENTIFC
529900JEHFM47DYY3S57
30/04/2026
FR0014000MR3
53 000
57.8054
XPAR
EUROFINS SCIENTIFC
529900JEHFM47DYY3S57
30/04/2026
FR0014000MR3
3 000
57.9070
AQEU
EUROFINS SCIENTIFC
529900JEHFM47DYY3S57
30/04/2026
FR0014000MR3
2 000
57.9029
TQEX
TOTAL
215 000
59.3959
Transaction details
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) N° 596/2014 (the Market Abuse Regulation) a full breakdown of the individual trades are disclosed on Eurofins Scientific SE website: https://www.eurofins.com/investors/share-buy-back-programmes
