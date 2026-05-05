Neues Produkt-Release verbessert die nahtlose Integration zentraler Arbeitsschritte für die juristische Arbeit.

Wolters Kluwer Legal Regulatory hat heute eine neue Version von Libra by Wolters Kluwer angekündigt. Libra ist ein Legal AI Workspace, der zentrale juristische Workflows mit verlässlichen, von Expertinnen und Experten erstellten Inhalten verbindet. Das Update bringt wesentliche Weiterentwicklungen in den Bereichen Vertragsprüfung, Workflow-Integration und Benutzerfreundlichkeit und stärkt Libras Rolle als integrierte Arbeitsumgebung, in der Juristinnen und Juristen recherchieren, entwerfen, prüfen und analysieren können.

Basierend auf Feedback von Kundinnen und Kunden konzentriert sich das neue Release auf vier zentrale Bereiche: eine bessere Organisation über Projekte hinweg, eine leistungsfähigere und flexiblere Review-Funktion, eine stärkere Verzahnung von Chat und strukturierten Workflows sowie ein überarbeitetes visuelles und interaktives Design. Zusammen tragen diese Verbesserungen direkt den Rückmeldungen der Kundinnen und Kunden Rechnung und unterstreichen den Anspruch von Wolters Kluwer, nutzerzentrierte, vertrauenswürdige KI einzusetzen.

"Mit diesem Release machen wir einen klaren Schritt nach vorn darin, wie Rechtsanwenderinnen und -anwender KI im Arbeitsalltag einsetzen", sagt Viktor von Essen, CEO von Libra by Wolters Kluwer. "Libra verbindet Recherche, Prüfung und Dokumentenerstellung nun noch enger in einer gemeinsamen Arbeitsumgebung. Gleichzeitig behalten Juristinnen und Juristen die Freiheit, entweder mit strukturierten Playbooks zu arbeiten oder gezielt juristische Fragen zu einzelnen Klauseln zu stellen. Im Mittelpunkt steht dabei, den Weg von der Erkenntnis zur konkreten Handlung zuverlässig, transparent und mit voller Kontrolle über die zugrunde liegenden Inhaltsquellen zu unterstützen."

Die Vertragsprüfung wurde deutlich granularer und flexibler gestaltet. Nutzer können Review-Vorlagen nach Themen strukturieren, akzeptable und alternative Positionen definieren und detaillierte, regelbasierte Kriterien festlegen, die durch juristische Begründungen und Quellenangaben gestützt werden. Für einfachere Anwendungsfälle ermöglicht ein neuer Auto Mode, gezielt rechtliche Fragen zu einzelnen Klauseln zu stellen und dabei ausgewählte Recherchequellen sowie aktuelle Rechtsprechung einzubeziehen. Reviews, die in der Web-App erstellt werden, lassen sich nun nahtlos auch im Microsoft Word Add-in verwenden inklusive Neufassung und Markierung von Vertragsänderungen mit konsistenter Struktur und einheitlichen Ergebnissen.

Gleichzeitig ist der Chat jetzt enger mit der strukturierten Arbeit verzahnt: Reviews und Discoveries können direkt aus laufenden Gesprächen heraus erstellt werden, Ergebnisse lassen sich in Echtzeit vorab einsehen, und abgeschlossene Analysen können als strukturierter Kontext in nachfolgenden Chats referenziert werden. So entsteht ein durchgängiger Arbeitsfluss von der Recherche über die Analyse bis zur Umsetzung.

Libra by Wolters Kluwer integriert bereits heute rechtsgebiets- und länderspezifische, von Expertinnen und Experten erstellte juristische Inhalte aus zehn europäischen Ländern und unterstützt Rechtsanwenderinnen und -anwender, indem modernste KI-Funktionalitäten mit vertrauenswürdigen und nachvollziehbaren Informationsquellen kombiniert werden.

Wolters Kluwer Legal Regulatory unterstützt Expertinnen und Experten in Recht und Compliance dabei, Produktivität und Arbeitsqualität zu steigern, Risiken zu minimieren und komplexe Aufgaben sicher und überzeugt zu lösen. Die spezialisierten Lösungen vereinen tiefes Fachwissen mit modernster Technologie, Analysen und Services, um bessere Ergebnisse für Kundinnen und Kunden zu erzielen.

Über Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (Euronext: WKL) ist ein weltweit führender Anbieter von Fachinformationen, Software und Services in den Bereichen Gesundheitswesen, Steuern und Rechnungswesen, Finanz- und Unternehmens-Compliance, Recht und Regulierung sowie Unternehmensperformance und ESG. Wir unterstützen unsere Kund:innen jeden Tag dabei, wichtige Entscheidungen zu treffen, indem wir Expertenlösungen anbieten, die tiefgreifendes Fachwissen mit Technologie und Dienstleistungen kombinieren.

Wolters Kluwer verzeichnete 2025 einen Jahresumsatz von 6,1 Mrd. Euro. Die Gruppe ist für Kund:innen in über 180 Ländern aktiv, verfügt über Niederlassungen in mehr als 40 Ländern und beschäftigt weltweit rund 21.100 Mitarbeiter:innen. Hauptsitz von Wolters Kluwer ist Alphen aan den Rijn (Niederlande).

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