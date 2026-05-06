Am Markt für Edelmetalle kommt aktuell vieles zusammen: geopolitische Instabilität, geldpolitische Neuausrichtung und die Renaissance realer Sachwerte. Das sorgt für Rückenwind. Während der Goldpreis in Regionen von über 4.500 USD pro Unze vorstößt, richtet sich der Fokus von Akteuren der Branche verstärkt auf Regionen, die neben geologischer Qualität vor allem Rechts- und Planungssicherheit bieten. In diesem Kontext hat sich der US-Bundesstaat Nevada erneut als der globale Hot Spot der Goldproduktion etabliert. Wenn man auf der grünen Wiese ohne historische Daten bohrt, ähneln Investments in Edelmetall-Projekte jedoch oft einem Glücksspiel. Kluge Anleger meiden das Risiko früher Phasen und setzen stattdessen auf Brownfield-Projekte, also ehemals produzierende Minen mit bereits vorhandener Infrastruktur und bekannten Erzkörpern. Wir beleuchten die Lage in Nevada und stellen spannende Aktien vor.Den vollständigen Artikel lesen ...
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