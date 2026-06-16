Rohstoff-Allianz gesucht: Warum Nevada und North Peak Resources plötzlich noch wichtiger werden könnten

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Die Diskussion um kritische Rohstoffe gewinnt weltweit an Dynamik. Während die G7-Staaten aktuell an neuen Strategien arbeiten, um ihre Abhängigkeit von China zu reduzieren, wird immer deutlicher, dass es nicht ausreicht, lediglich neue Minen zu erschließen.

Europa fehlen vielerorts nicht nur eigene Rohstoffvorkommen, sondern auch die Raffineriekapazitäten und Verarbeitungsanlagen, um wichtige Metalle unabhängig aufzubereiten. Besonders deutlich zeigt sich diese Problematik bei zahlreichen kritischen Mineralien, die für moderne Technologien, Verteidigung, Energiewende und Digitalisierung benötigt werden.

Während China über Jahrzehnte komplette Wertschöpfungsketten aufgebaut hat, versuchen die westlichen Industrienationen nun, ihre Versorgung neu zu organisieren. Für Investoren entsteht dadurch ein langfristiger Trend: Politisch stabile Bergbauregionen gewinnen wieder an Bedeutung.

Nevada entwickelt sich zum strategischen Rohstoffzentrum Nordamerikas

Kaum eine Region profitiert von dieser Entwicklung so stark wie Nevada. Der US-Bundesstaat zählt seit Jahrzehnten zu den bedeutendsten Goldregionen der Welt und zieht aktuell erneut erhebliche Investitionen an.

Große Produzenten wie Barrick Mining (ISIN: CA06849F1080), Hecla Mining (ISIN: US4227041062) oder i-80 Gold Corp. (ISIN: CA44955L1067) investieren weiterhin hohe Summen in Exploration und Projektentwicklung. Gleichzeitig sichern sich zahlreiche kleinere Unternehmen neue Flächen und Projekte.

Erst kürzlich meldete die London BTC Company den Einstieg in den US-Goldsektor mit dem Huntington-Whitman Gold-Silber-Projekt in Nevada. Auch andere Explorer bauen ihre Landpakete gezielt aus, um sich in etablierten Bergbaudistrikten frühzeitig zu positionieren.

Die Logik dahinter ist einfach: In Zeiten geopolitischer Unsicherheit und wachsender Rohstoffknappheit gewinnen bekannte Jurisdiktionen mit vorhandener Infrastruktur an Attraktivität.

Wenn Kapital wieder in den Explorationssektor fließt

Historisch betrachtet fließt Kapital in Rohstoffzyklen häufig in mehreren Wellen. Zunächst profitieren große Produzenten von steigenden Metallpreisen. Anschließend rücken Entwickler und Explorer in den Fokus, sobald Investoren beginnen, nach der nächsten Generation potenzieller Minen zu suchen.

Genau dieses Muster lässt sich derzeit beobachten. Während etablierte Produzenten ihre Cashflows ausbauen, steigt gleichzeitig das Interesse an Explorationsprojekten in bekannten Bergbaudistrikten.

Die jüngsten Aktivitäten von Orestone Mining (ISIN: CA68616T1093) zeigen diese Entwicklung eindrucksvoll. Das Unternehmen hat sein Gold-Silber-Projekt Francisca in Argentinien erweitert und verweist auf geophysikalische Daten, die auf ein deutlich größeres mineralisiertes System in der Tiefe hindeuten könnten.

Für den Markt ist das ein bekanntes Signal: Anleger suchen wieder verstärkt nach Explorationsgeschichten mit Skalierungspotenzial.

Mitten im Battle Mountain-Eureka Trend

Vor diesem Hintergrund rückt auch North Peak Resources (ISIN: CA6614441096) zunehmend in den Fokus. Das Unternehmen konzentriert sich auf das Prospect Mountain Mine Complex im berühmten Battle Mountain-Eureka Trend in Nevada.

Diese Region gehört zu den produktivsten Goldgebieten Nordamerikas und beherbergt zahlreiche historische und aktive Minen.

Bemerkenswert ist dabei die Nachbarschaft: Das Projekt von North Peak liegt zwischen den Aktivitäten von i-80 Gold Corp. und McEwen Mining Inc. (ISIN: US58039P1XXX), die beide erhebliche Mittel in Exploration und Projektentwicklung investieren.

Gerade in solchen Distrikten achten erfahrene Investoren häufig darauf, ob kleinere Unternehmen Zugang zu geologisch vergleichbaren Strukturen besitzen.

Die nächste Phase beginnt jetzt

Für North Peak könnte 2026 zu einem entscheidenden Jahr werden. Das Unternehmen hat inzwischen sämtliche Genehmigungen für sein bislang umfangreichstes Bohrprogramm erhalten.

Insgesamt sollen fünf unterschiedliche Zielgebiete getestet werden, von denen mehrere bisher nie mit modernen Explorationsmethoden untersucht wurden. Besonders interessant erscheint dabei die Kombination aus bereits bekannten Mineralisierungszonen und neuen, bislang kaum erforschten Bereichen.

Im Fokus stehen unter anderem:

Wabash/Williams mit bekannten Goldstrukturen

Die Lower-PME-Zone nahe bestehender Aktivitäten von McEwen Mining

Das bislang ungetestete Old-Put-Gebiet

Die West-Side-Story-Zone

Eine großflächige Sulphide Zone mit einer rund zwei Kilometer langen geophysikalischen Anomalie

Für Explorationsunternehmen sind genau solche Programme oft die wichtigsten Werttreiber, da sie neue Erkenntnisse über Größe, Ausdehnung und Potenzial eines Systems liefern können.

Gold schwankt - die langfristige Story bleibt bestehen

Während die Rohstoffmärkte kurzfristig weiterhin von Zinspolitik, Inflation und geopolitischen Entwicklungen beeinflusst werden, bleibt die langfristige Nachfrage nach Edelmetallen ein zentrales Thema.

Mehrere Marktbeobachter gehen davon aus, dass Gold mittelfristig neue Höchststände erreichen könnte. Die Gründe reichen von Zentralbankkäufen über geopolitische Unsicherheiten bis hin zu steigenden Staatsverschuldungen.

Gleichzeitig wächst weltweit die Aufmerksamkeit für Rohstoffsicherheit und Versorgungsketten. Die aktuellen Diskussionen innerhalb der G7 zeigen, dass kritische Rohstoffe zunehmend als geopolitische Ressource betrachtet werden.

Für Regionen wie Nevada könnte dies zusätzliche Investitionen und eine höhere strategische Bedeutung bedeuten.

Mehr als nur eine Goldgeschichte

Interessant ist zudem, dass viele moderne Explorationsprojekte längst nicht mehr ausschließlich auf Gold ausgerichtet sind. Silber, Kupfer, Wolfram oder andere kritische Metalle gewinnen zunehmend an Bedeutung.

Unternehmen wie McEwen Mining, Barrick Mining oder zahlreiche Explorer positionieren sich deshalb breiter entlang verschiedener Rohstofftrends.

Auch das Prospect Mountain Mine Complex verfügt über mehrere Mineralisierungstypen, darunter Gold-, Silber- sowie Carbonate-Replacement-Systeme. Dadurch entsteht langfristig zusätzliches Explorationspotenzial über klassische Goldziele hinaus.

Fazit: Ein Distrikt mit wachsender Aufmerksamkeit

Die Diskussionen um Rohstoffsicherheit, die Suche nach alternativen Lieferketten und die zunehmende Bedeutung westlicher Bergbauregionen lenken den Blick vieler Investoren erneut auf Nevada.

Während große Produzenten wie Barrick, Hecla, i-80 Gold oder McEwen Mining bereits Milliardenbewertungen erreicht haben, suchen Marktteilnehmer verstärkt nach früheren Entwicklungsprojekten innerhalb derselben Distrikte.

Mit seinem vollständig kontrollierten Prospect-Mountain-Projekt, den erteilten Bohrgenehmigungen, mehreren bislang ungetesteten Zielgebieten und seiner Lage im Zentrum eines historisch bedeutenden Goldcamps besitzt North Peak Resources (ISIN: CA6614441096) mehrere Faktoren, die in einem rohstofffreundlichen Marktumfeld verstärkt Aufmerksamkeit erhalten könnten.

Quellen:

https://northpeakresources.com/corporate-investors/

https://northpeakresources.com/property/

https://www.handelsblatt.com/finanzen/maerkte/devisen-rohstoffe/kritische-rohstoffe-europa-fehlen-nicht-nur-minen-sondern-auch-die-raffinerien/100229009.html

https://de.eureporter.co/world/critical-minerals/2026/06/12/the-g7-has-a-critical-minerals-plan-but-it-is-missing-a-development-chapter/

https://www.bundesumweltministerium.de/themen/internationales/deutsche-g7-praesidentschaft-2022/nachhaltige-ressourcennutzung-und-kreislaufwirtschaft

https://www.newsfilecorp.com

https://www.g7canada.ca

https://www.orestone.ca

https://www.barrick.com

https://www.mcewenmining.com

https://www.i80gold.com

https://www.hecla-mining.com

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NorthPeak Resources Ltd

Land: kanadisch

ISIN: CA6614441096

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