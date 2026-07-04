Anzeige
Mehr »
Samstag, 04.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Neben Europas Lithium-Gigant: Hebt dieser 8,8-Mio.-Nanocap jetzt ebenfalls ab?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 853823 | ISIN: US6516391066 | Ticker-Symbol: NMM
Tradegate
03.07.26 | 21:59
87,37 Euro
+0,46 % +0,40
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
S&P 500
DAXglobal Gold Miners
1-Jahres-Chart
NEWMONT CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NEWMONT CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
86,3287,5803.07.
86,5687,3703.07.
Small- & Micro Cap Investment
04.07.2026 07:58 Uhr
303 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Explorer feiern ihr Comeback - doch Anleger schauen genauer hin

Anzeige / Werbung

Kritische Rohstoffe sorgen für neue Dynamik im Explorationssektor. Denn wer in den vergangenen Tagen auf kleinere Rohstoffaktien geschaut hat, dürfte überrascht gewesen sein. Die Aktie von Germanium Mining legte innerhalb weniger Handelstage zweistellig zu und profitierte von der wachsenden Aufmerksamkeit für kritische Rohstoffe wie Germanium und Gallium. Solche Kursbewegungen sind bei Explorationsunternehmen zwar nicht ungewöhnlich, sie zeigen jedoch einen Trend, der weit über ein einzelnes Unternehmen hinausgeht: Investoren beginnen wieder, sich verstärkt für frühe Rohstoffprojekte zu interessieren. Dabei geht es längst nicht mehr ausschließlich um Gold oder Silber. Auch Spezialmetalle, Seltene Erden und andere strategische Rohstoffe rücken in den Fokus westlicher Industrien. Der Wunsch nach unabhängigen Lieferketten sowie politische Initiativen in Nordamerika und Europa sorgen dafür, dass Explorationsunternehmen wieder stärker wahrgenommen werden. Gleichzeitig unterscheiden Anleger heute deutlich stärker als noch vor einigen Jahren zwischen bloßer Fantasie und Projekten mit nachvollziehbarem Entwicklungspotenzial.

Die nächste Phase gehört nicht automatisch allen Explorern

Während der vergangenen Goldhausse profitierten zunächst vor allem große Produzenten. Unternehmen wie Barrick Mining (ISIN: CA06849F1080), Newmont Corporation (ISIN: US6516391066) oder Agnico Eagle Mines (ISIN: CA0084741085) konnten die hohen Goldpreise unmittelbar in steigende Cashflows und Gewinne umwandeln. Doch je länger hohe Edelmetallpreise anhalten, desto häufiger richtet sich der Blick auf die nächste Generation möglicher Produzenten. Genau hier beginnt die eigentliche Selektion. Investoren fragen heute deutlich genauer nach der Qualität eines Projekts, der Infrastruktur, den Genehmigungsmöglichkeiten und der geologischen Ausgangslage. Ein Explorationsunternehmen allein reicht längst nicht mehr aus - entscheidend ist, wo und unter welchen Voraussetzungen exploriert wird.

Nevada bleibt einer der wichtigsten Gold-Hotspots weltweit

Kaum eine Region erfüllt diese Voraussetzungen so konsequent wie Nevada. Der US-Bundesstaat zählt seit Jahrzehnten zu den produktivsten Goldregionen der Welt und verfügt über eine außergewöhnlich gut ausgebaute Bergbauinfrastruktur. Große Produzenten investieren dort kontinuierlich in bestehende Minen und neue Projekte, während gleichzeitig zahlreiche Explorer versuchen, historisch bekannte Distrikte mit modernen Methoden neu zu untersuchen. Gerade diese Kombination macht Nevada so interessant. Historische Bergbaugebiete verfügen häufig bereits über Straßen, Stromversorgung oder frühere Minenanlagen. Moderne geophysikalische Verfahren und präzisere Bohrtechnologien ermöglichen heute Untersuchungen, die vor einigen Jahrzehnten technisch oder wirtschaftlich kaum möglich gewesen wären.

Zwischen großen Produzenten und neuen Entdeckungen

Neben etablierten Produzenten sorgen deshalb auch kleinere Gesellschaften regelmäßig für Aufmerksamkeit. Unternehmen entwickeln ehemalige Minen weiter, erweitern Ressourcen oder untersuchen bislang kaum erforschte Zielgebiete. Für den Markt entsteht dadurch eine Pipeline möglicher zukünftiger Projekte, die langfristig für die Versorgung der Goldindustrie wichtig werden könnte. Genau in diesem Umfeld positioniert sich auch North Peak Resources (ISIN: CA6614441096). Das Unternehmen konzentriert sich mit dem Prospect Mountain Mine Complex auf einen historischen Bergbaudistrikt im Battle Mountain-Eureka Trend in Nevada. Dort wurden bereits in der Vergangenheit Gold und Silber gefördert. Gleichzeitig gelten weite Teile des Projektgebiets aus heutiger Sicht als vergleichsweise wenig mit modernen Explorationsmethoden untersucht. Statt sich ausschließlich auf ein einzelnes Zielgebiet zu konzentrieren, verfolgt North Peak einen systematischen Explorationsansatz über mehrere Zielzonen hinweg. Damit folgt das Unternehmen einem Trend, der derzeit in vielen etablierten Bergbauregionen zu beobachten ist: Historische Distrikte werden mit moderner Explorationstechnologie erneut bewertet.

Der Markt sucht wieder nach der nächsten Generation von Projekten

Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass Investoren den Explorationssektor wieder stärker beobachten. Gleichzeitig steigen die Anforderungen. Gute Projekte müssen heute nicht nur über aussichtsreiche Geologie verfügen, sondern auch in attraktiven Bergbauregionen liegen und einen nachvollziehbaren Entwicklungsplan bieten. Gerade Nevada erfüllt viele dieser Voraussetzungen. Deshalb dürfte der Bundesstaat auch künftig zu den Regionen gehören, in denen Produzenten, Entwickler und Explorer besonders genau hinschauen. Unternehmen mit aussichtsreichen Projekten in etablierten Distrikten könnten davon langfristig profitieren - unabhängig davon, ob der Goldpreis kurzfristig stärker schwankt oder nicht. Vor diesem Hintergrund bleibt North Peak Resources (ISIN: CA6614441096) ein Unternehmen, das Anleger im Nevada-Explorationssektor weiter beobachten dürften.

Webinar: Auf Perlensuche in Österreich: Der Blick in die zweite Reihe lohnt!

Dienstag, 07. Juli, 17:00 - 18:00 Uhr

Der österreichische Aktienmarkt zeigt derzeit eindrucksvoll, dass sich der Blick über die großen internationalen Börsen hinaus lohnen kann. Der ATX läuft stark - er performt den DAX sehr deutlich aus. Was macht Österreich als Aktienmarkt aktuell noch interessant?

In unserem Webinar sprechen über Stärken, Besonderheiten und Chancen des österreichischen Marktes. Anschließend werfen wir einen genaueren Blick auf zwei Unternehmen: PORR, einen etablierten Bau- und Infrastrukturkonzern, sowie FACC, einen international tätigen Technologiepartner der Luftfahrtindustrie.

Für Anlegerinnen und Anleger, die Österreich jenseits der üblichen Schlagzeilen besser verstehen möchten.

Jetzt anmelden und neue Perspektiven auf den österreichischen Aktienmarkt gewinnen:
https://small-microcap.eu/event/webinar-auf-perlensuche-in-oesterreich-der-blick-in-die-zweite-reihe-lohnt/

Quellen:
https://northpeakresources.com/corporate-investors/
Germanium Mining Aktie: 13 Prozent in einer Woche - Börse Express: https://www.boerse-express.com/news/articles/germanium-mining-aktie-13-prozent-in-einer-woche-923121
Germanium Mining Aktie: 11,46 Prozent Kurssprung - ad-hoc-news: https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/germanium-mining-aktie-11-46-prozent-kurssprung/69655788
Barrick Mining - Unternehmensprofil: https://www.lynxbroker.de/boerse/boerse-kurse/aktien/barrick-mining-aktie/
North Peak Resources: https://northpeakresources.com/

Lassen Sie sich in den Verteiler für NorthPeak Resources Ltd oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler NorthPeak Resources" oder "Nebenwerte".

NorthPeak Resources Ltd
Land: kanadisch
ISIN: CA6614441096
https://northpeakresources.com/

Disclaimer/Risikohinweis NorthPeak Resources
Interessenkonflikte: Mit NorthPeak Resources existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der NorthPeak Resources. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von North Peak Resources können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von NorthPeak Resources einsehen: https://northpeakresources.com/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung NorthPeak Resources vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen
Dr. Reuter Investor Relations
Dr. Eva Reuter
Friedrich Ebert Anlage 35-37
60327 Frankfurt
+49 (0) 69 1532 5857
www.dr-reuter.eu
www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Explorer feiern ihr Comeback - doch Anleger schauen genauer hin appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA0084741085,US6516391066,CA6614441096,CA06849F1080

Disclaimer:
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.