© Foto: adobe.stock.comSilber unterstrich mit dem Wochenschluss oberhalb von 60 US-Dollar eindrucksvoll seine Aufwärtsambitionen. Eine Sommerrallye scheint plötzlich wieder möglich zu werden. Wie weit trägt das Kaufsignal den Silberpreis?Warum eine Trendwende beim Silberpreis jetzt möglich wird Seit Ende Januar wird die Preisentwicklung von Silber von einer Korrektur dominiert. In den zurückliegenden Wochen gab es einige Versuche, das Korrekturszenario zurückzudrängen und eine Trendwende einzuläuten. Sie blieben jedoch ohne Erfolg, denn ein wesentlicher Baustein für eine Trendwende fehlte bislang - die Marktbereinigung, also jene Phase, in der sich die "zittrigen Hände" aus dem Markt verabschieden. Mit dem …
Enthaltene Werte: US4227041062,EU0009652XXX,CA6979001089,GB00B2QPKJ12,XD0002747XXX,XD0002746XXX,XD0009982XXXDen vollständigen Artikel lesen
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