Der Kampf um Rohstoffe hat längst begonnen: Nevada und North Peak Resources könnten stärker in den Fokus rücken

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Noch vor wenigen Jahren standen Gold, Silber oder Kupfer vor allem aus Anlegersicht im Mittelpunkt. Inzwischen geht es um weit mehr. Rohstoffe sind zu einem geopolitischen Faktor geworden. Die Europäische Union, die USA und die G7-Staaten versuchen zunehmend, ihre Abhängigkeit von China bei strategischen Metallen und Mineralien zu reduzieren. Besonders deutlich wird das aktuell in Afrika. Mit dem Ausbau des Lobito-Korridors in Angola entsteht eine neue Transportachse für Kupfer, Kobalt und weitere wichtige Rohstoffe aus Zentralafrika nach Europa. Die Europäische Union unterstützt das Projekt gezielt, um alternative Lieferketten aufzubauen und den Einfluss Chinas zu verringern. Die Botschaft dahinter ist eindeutig: Wer künftig Zugang zu kritischen Rohstoffen sichern will, muss neue Bezugsquellen erschließen und gleichzeitig politisch stabile Förderregionen stärken.

China zeigt, wie mächtig Rohstoffe geworden sind

Besonders sichtbar wird diese Entwicklung derzeit beim Wolframmarkt. Das Metall gilt als unverzichtbar für die Rüstungsindustrie, die Luftfahrt, Halbleiter, Werkzeugmaschinen und zahlreiche Hochtechnologien. China kontrolliert heute rund 80 Prozent der weltweiten Wolframproduktion und Verarbeitung. Die Folgen zeigen sich bereits deutlich. Seit Jahresbeginn 2026 hat sich der Wolframpreis zeitweise vervielfacht. Gleichzeitig bauen die USA mit "Project Vault" strategische Rohstoffreserven auf, während Australien Milliardenbeträge für kritische Mineralien bereitstellt. Für Investoren entsteht daraus ein langfristiger Trend. Die westlichen Industrienationen suchen verstärkt nach Projekten außerhalb Chinas. Politisch stabile Regionen wie Nordamerika gewinnen dadurch zusätzlich an Bedeutung.

Nevada bleibt das Herz des nordamerikanischen Goldsektors

Während Europa neue Lieferketten aufbaut und Afrika als Rohstoffpartner entdeckt, bleibt Nevada einer der wichtigsten Bergbaustandorte der westlichen Welt. Der US-Bundesstaat gehört seit Jahrzehnten zu den produktivsten Goldregionen weltweit. Große Produzenten wie Barrick Mining (ISIN: CA06849F1080), Newmont Corporation (ISIN: US6516391066), Hecla Mining (ISIN: US4227041062) oder i-80 Gold Corp. (ISIN: CA44955L1067) investieren dort weiterhin erhebliche Summen in Exploration und Projektentwicklung. Gerade in Phasen hoher Rohstoffpreise richtet sich der Blick vieler Anleger jedoch nicht ausschließlich auf die Produzenten. Historisch floss Kapital häufig auch in kleinere Entwickler und Explorer, die sich in aussichtsreichen Distrikten positioniert haben.

Zwischen Milliardenprojekten und historischen Goldcamps

Genau hier befindet sich North Peak Resources (ISIN: CA6614441096). Das Unternehmen konzentriert sich auf das Prospect Mountain Mine Complex im bekannten Battle Mountain-Eureka Trend in Nevada. Der Distrikt blickt auf eine lange Bergbaugeschichte zurück und gehört zu den bedeutendsten Goldregionen Nordamerikas. Besonders interessant erscheint dabei die geografische Lage. Das Projekt liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zu Aktivitäten von i-80 Gold und McEwen Mining (ISIN: US58039P1XXX). Beide Unternehmen investieren aktuell erhebliche Beträge in ihre Projekte innerhalb des Distrikts. Für Marktbeobachter ist das häufig ein wichtiger Faktor. Große Bergbauunternehmen investieren ihre Explorationsbudgets bevorzugt dort, wo sie geologisches Potenzial erkennen. Die zunehmende Aktivität im Eureka-Distrikt lenkt daher automatisch Aufmerksamkeit auf weitere Projekte innerhalb derselben Region.

Die größte Bohrkampagne der Unternehmensgeschichte

Während viele Explorationsunternehmen zunächst jahrelang Flächen konsolidieren müssen, befindet sich North Peak inzwischen in einer anderen Phase. Für das laufende Jahr wurden sämtliche Genehmigungen für ein umfangreiches Bohrprogramm erteilt. Insgesamt sollen fünf unterschiedliche Zielgebiete untersucht werden. Darunter befinden sich bekannte Zonen wie Wabash und Williams, aber auch mehrere Bereiche, die bislang kaum oder überhaupt nicht mit modernen Methoden getestet wurden. Besonders spannend erscheint dabei die Sulphide Zone, eine großflächige geophysikalische Anomalie mit einer Ausdehnung von rund zwei Kilometern. Solche Programme gehören häufig zu den wichtigsten Werttreibern von Explorationsgesellschaften. Denn erst durch systematische Bohrungen lässt sich beurteilen, ob geologische Modelle tatsächlich auf größere mineralisierte Systeme hinweisen.

Gold und Silber korrigieren - die langfristige Story bleibt bestehen

Kurzfristig befinden sich die Edelmetallmärkte weiterhin in einer volatilen Phase. Der Goldpreis bewegt sich aktuell im Bereich von rund 4.300 US-Dollar je Unze, während Silber zuletzt zeitweise unter Druck geraten ist. Hintergrund sind vor allem die Zinserwartungen in den USA sowie die Entwicklung des US-Dollars. Steigende Renditen belasten traditionell Edelmetalle, da Gold und Silber keine laufenden Erträge erwirtschaften. Trotzdem bleiben viele langfristige Treiber intakt. Zentralbanken kaufen weiterhin Gold, geopolitische Spannungen bleiben hoch und gleichzeitig wächst die Nachfrage nach strategischen Rohstoffen weltweit. Gerade Silber spielt dabei eine besondere Rolle. Das Metall ist nicht nur Edelmetall, sondern zugleich ein wichtiger Industriemetallrohstoff für Elektrifizierung, Solartechnik, Rechenzentren und moderne Infrastruktur.

Der Markt sucht nach der nächsten Generation von Projekten

Interessanterweise zeigt sich aktuell ein Muster, das bereits in früheren Rohstoffzyklen zu beobachten war. Während große Produzenten von hohen Metallpreisen profitieren und starke Cashflows generieren, beginnt der Markt zunehmend nach Projekten mit weiterem Entwicklungspotenzial zu suchen. Die steigende Aktivität im Eureka-Distrikt, neue Explorationsprogramme und die wachsende strategische Bedeutung westlicher Rohstoffregionen sorgen dafür, dass Unternehmen in frühen Entwicklungsphasen wieder stärker wahrgenommen werden. North Peak befindet sich dabei in einer Phase, in der nicht mehr allein die Theorie im Mittelpunkt steht. Die kommenden Bohrprogramme sollen konkrete Antworten liefern.

Wenn Rohstoffsicherheit zum Investmentthema wird

Die Debatte um kritische Rohstoffe, neue Lieferketten und geopolitische Abhängigkeiten dürfte die Branche noch viele Jahre begleiten. Während Europa Transportkorridore in Afrika aufbaut und die USA strategische Rohstoffreserven schaffen, profitieren etablierte Bergbauregionen wie Nevada von einem zunehmenden Interesse an sicheren Jurisdiktionen. Für Investoren rückt damit nicht nur die Entwicklung von Gold und Silber in den Fokus, sondern auch die Frage, welche Projekte künftig von diesem strukturellen Wandel profitieren könnten. Mit seinem vollständig kontrollierten Projekt im Battle Mountain-Eureka Trend, einer genehmigten Großexploration und seiner Lage zwischen einigen der aktivsten Goldunternehmen Nevadas gehört North Peak Resources (ISIN: CA6614441096) zu den Gesellschaften, die im Zuge dieser Entwicklung genauer beobachtet werden könnten.