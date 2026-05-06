Gold-Developer startet 50.000-Meter-Bohrprogramm

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Sonoro Gold nimmt die Bohrarbeiten auf dem Goldprojekt Cerro Caliche im Bundesstaat Sonora in Mexiko wieder auf. Das Unternehmen teilte mit, eine zweiphasige Explorationskampagne über insgesamt 50.000 Meter Rückspül-Bohrungen sowie Boden- und Gesteinsproben umzusetzen. Damit solle die bekannte Goldressource genauer untersucht und möglicherweise erweitert werden.
Sonoro Gold nimmt die Bohrarbeiten auf dem Goldprojekt Cerro Caliche im Bundesstaat Sonora in Mexiko wieder auf. Das Unternehmen teilte mit, eine zweiphasige Explorationskampagne über insgesamt 50.000 Meter Rückspül-Bohrungen sowie Boden- und Gesteinsproben umzusetzen. Damit solle die bekannte Goldressource genauer untersucht und möglicherweise erweitert werden.
Bohrstart im Mai
Die Bohrungen sollen nach Angaben des Unternehmens mit CANMEX Perforaciones y Servicios SA de CV beginnen. Die Zufahrtsstraßen zu den Bohrstandorten seien bereits verbessert worden, die Bohrplattformen stünden kurz vor der Fertigstellung. Die erste Phase solle bis Herbst 2026 abgeschlossen werden. Sie umfasse 25.000 Bohrmeter, rund 207 Bohrlöcher und etwa 6.000 Bodenproben. Die zweite Phase solle anschließend ohne Unterbrechung bis Frühjahr 2027 laufen und weitere 25.000 Bohrmeter, rund 220 Bohrlöcher sowie etwa 3.000 Bodenproben beinhalten.
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