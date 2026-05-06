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Die Allianz-Aktie hat zum Wochenstart erstmal nachgegeben. Ausgerechnet jetzt, kurz vor der Hauptversammlung und einer Rekorddividende, drücken Händler und auch Analysten auf die Verkaufstaste. Barclays hat das Papier auf "Underweight" herabgestuft und ein Kursziel von "nur" 350 Euro ausgegeben. Gleichzeitig winkt Aktionären eine Ausschüttung von 17,10 Euro je Aktie, so viel wie noch nie. Das ist ein Widerspruch, der viele Investoren ratlos macht. Kaufen oder abwarten? Wer jetzt den richtigen Moment verpasst, könnte die günstigere Einstiegsbasis bereuen. Wer zu früh greift, riskiert womöglich weitere Verluste. Die kommenden Tage könnten zeigen, wohin die Reise geht.

Barclays drückt auf die Bremse

Der Kursrückgang hat zum Teil wohl einen konkreten Auslöser. Die britische Investmentbank Barclays hat ihre Einschätzung zur Allianz gesenkt und die Aktie auf "Underweight" gesetzt, bei einem Kursziel von 350 Euro. Als Grund nennen die Analysten strukturelle Risiken, die Künstliche Intelligenz langfristig für den Versicherungssektor mit sich bringen könnte. Das trifft die Stimmung, der Kurs fiel daraufhin um rund 2,8 Prozent und unterschritt die 380-Euro-Marke. Am Montag notierte das Papier bei rund 377 Euro. Dabei läuft eigentlich alles nach Plan beim Münchner Versicherungsriesen. Das Unternehmen erzielte 2025 einen Rekordgewinn von 17,4 Milliarden Euro. Die Solvency-II-Quote liegt bei soliden 218 Prozent, ein Zeichen für eine robuste Kapitalausstattung. Dazu kommt ein laufendes Aktienrückkaufprogramm über bis zu 2,5 Milliarden Euro. Das Fundament stimmt, die Stimmung gerade weniger.

Charttechnik

Vom charttechnischen Bild her befindet sich die Aktie in einer Art "Grauzone". Das 52-Wochen-Hoch liegt nur rund wenige Prozent entfernt. Der RSI-Wert von knapp 53 zeigt, dass der Kurs eher in der neutralen Zone liegt. Wichtig ist jetzt die Zone um 370 Euro. Hält diese Unterstützung, spricht vieles für eine Stabilisierung. Gibt sie nach, könnte es bis rund 350 Euro oder knapp darunter bei 335 - 340 Euro weitergehen, ein Niveau, das viele Analysten als tragfähigen Boden sehen. Der Kurs liegt aktuell noch knapp oberhalb der beiden wichtigen SMAs (50er und 200er). Geht es aber Richtung 360 Euro, wären beide unterschritten. Das zeigt, wie knapp es hier aktuell zugeht. Trotzdem: Das längerfristige Bild bleibt intakt, solange die Aktie nicht unter die besagten 370 Euro fällt. Zu beachten ist außerdem der nahende Ex-Dividenden-Tag am 8. Mai. Danach wird der Kurs rechnerisch um 17,10 Euro bereinigt, ein Rücksetzer, der technisch eingepreist werden sollte. Dann läge die Aktie vielleicht unter den SMAs. Alles etwas verrückt aktuell.

Was tun?

Die Allianz bleibt ein Schwergewicht mit einer starken Bilanz, einem verlässlichen Dividendenprofil und einer breiten Aufstellung. Die Rekorddividende von 17,10 Euro je Aktie ist beschlossene Sache, die Hauptversammlung am 7. Mai nur noch Formsache. Auf der anderen Seite sorgt Barclays mit dem Kursziel von 350 Euro für Unbehagen, und der Ex-Dividenden-Abschlag wird den Kurs Mitte Mai technisch belasten. Wer die Aktie bereits im Depot hat, hat keinen zwingenden Grund zum Handeln. Wer noch einsteigen möchte, sollte die Marke von 370 Euro im Auge behalten. Hält sie, könnte sich ein Einstieg rechnen. Reißt sie vor der Dividende, könnte es ungemütlich werden.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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