ZEAL hat im ersten Quartal schwache Ergebnisse in einem ungünstigen Jackpot-Umfeld geliefert, wobei die Umsätze weitgehend im Einklang mit unseren Schätzungen lagen. Die Rentabilität war aufgrund erhöhter Marketing-, Personal- und direkten Betriebskosten schwächer, jedoch betrachten wir dies als eine Funktion der Expansionsphase des Unternehmens und daher als vorübergehend. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 wurde bekräftigt; das Jahr bleibt stark auf das zweite Halbjahr fokussiert und hängt von einem unterstützenderen Jackpot-Umfeld ab. Gleichzeitig erweitert ZEAL weiterhin sein Portfolio und bringt nun eine Premium-Auto-Verlosung auf den Markt, um die Abhängigkeit vom Jackpot-Umfeld zu verringern und die Mischung zu verbessern. Mit der Normalisierung der Investitionsintensität sehen wir Potenzial für eine Margenausweitung auf höhere stabile Niveaus. Wir bestätigen unser BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von 72,00 EUR, was einem ~31-fachen KGV für 2027E entspricht. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/zeal-network-se
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