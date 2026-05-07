MÜNCHEN (dpa-AFX) - Eine spürbare Nachfragebelebung hat dem Baumaschinen-Hersteller Wacker Neuson zum Jahresstart deutliche Zuwächse beschert. Der Umsatz stieg in den drei Monaten bis Ende März um rund ein Fünftel auf 591 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Davon blieben 7 Prozent als Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) hängen, womit sich eine Verbesserung des operativen Gewinns von 12 auf 41,5 Millionen Euro ergibt. Analysten hatten in etwas so viel erwartet. Der Gewinn unter dem Strich vervielfachte sich auf 28 Millionen Euro.

"Die spürbare Erholung in unserem europäischen Kernmarkt sowie die gestiegene Nachfrage nach unseren Kompaktmaschinen ermöglichen der Wacker Neuson Group einen soliden Start in das Jahr 2026", sagte Vorstandschef Karl Tragl laut Mitteilung. Die Ende März veröffentlichten Jahresziele bestätigte Tragl. Er erwartet einen Umsatz von 2,2 bis 2,4 Milliarden Euro - und damit eher mehr als die 2,22 Milliarden aus dem vergangenen Jahr. Die operative Marge vor Zinsen und Steuern soll sich von 6,0 Prozent auf 6,5 bis 7,5 Prozent verbessern./mis/stk