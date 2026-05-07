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SGL Carbon: Erwartungsgemäß niedrigerer Umsatz, EBITDA-Marge verbessert. Prognose bestätigt.



07.05.2026 / 07:30 CET/CEST

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SGL Carbon: Erwartungsgemäß niedrigerer Umsatz, EBITDA-Marge verbessert. Prognose bestätigt.

Umsatz und bereinigtes EBITDA wie erwartet unter Vorjahresniveau

Die Beendigung nicht profitabler Geschäftsaktivitäten Mitte 2025 führt zu einem Umsatzrückgang im Quartalsvergleich

Bestätigung der Prognose 2026 trotz zunehmend schwierigeren Marktumfeldes

Wiesbaden, 7. Mai 2026. SGL Carbon hat im 1. Quartal 2026 einen Konzernumsatz in Höhe von 184,5 Mio. € erzielt und lag damit 49,8 Mio. € oder minus 21,3 % unter Vorjahr (Q1 2025: 234,4 Mio. €). Dies ist einerseits auf fehlende Umsätze aus der Beendigung von nicht profitablen Geschäftsaktivitäten im Rahmen der Restrukturierung des Carbonfasergeschäfts Mitte 2025 zurückzuführen. Durch die Einstellung der defizitären Acrylfaser- und Precursor-Produktion wurden die Vertriebsaktivitäten für diese Produkte eingestellt. Andererseits belastete eine geringere Nachfrage im Geschäftsbereich Graphite Solutions sowie die herausfordernde Auftragslage in der Process Technology die Umsatzentwicklung in den ersten drei Monaten 2026.



Der Umsatzrückgang von höhermargigen Produkten führte im Quartalsvergleich zu einem Rückgang des bereinigten EBITDA um 11,6 % auf 29,6 Mio. € (Q1 2025: 33,5 Mio. €). Darin enthalten ist eine einmalige Ausgleichszahlung in Höhe von 7,7 Mio. € aus der Anpassung eines bestehenden Liefervertrages mit einem Halbleiterkunden. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich von 14,3 % auf 16,0 % im 1. Quartal 2026.



"Weiterhin hohe Lagerbestände bei unseren Halbleiterkunden hemmen derzeit noch die Nachfrage nach unseren Spezialgraphitprodukten. Die vereinbarten vertraglichen Konditionen erschweren zusätzlich eine langfristige Geschäftsbeziehung zu unseren Kunden. Daher führen wir Gespräche, wie wir Lösungen für eine zukünftige, partnerschaftliche Zusammenarbeit, im Interesse beider Partner ermöglichen," erklärt Andreas Klein, Vorstandsvorsitzender der

SGL Carbon, die erhaltene Ausgleichszahlung.



Bei leicht niedrigeren Abschreibungen von 12,2 Mio. € (Q1 2025: 12,8 Mio. €) und unter Berücksichtigung von Einmaleffekten und Sondereinflüssen von minus 1,5 Mio. € stieg das EBIT des 1. Quartals auf 15,9 Mio. € (Q1 2025: 3,4 Mio. €). Dies ist im Wesentlichen auf den Abschluss der Restrukturierung zurückzuführen. Im Vorjahr belasteten hohe Restrukturierungsaufwendungen von minus 16,6 Mio. € das 1. Quartal. So konnte im 1. Quartal 2026 auch wieder ein positives Konzernergebnis von 5,9 Mio. € ausgewiesen werden (Q1 2025: minus 6,1 Mio. €).



Entwicklung der Geschäftsbereiche

Der Geschäftsbereich Graphite Solutions (GS) wies im 1. Quartal 2026 einen Umsatz von 106,4 Mio. € aus und lag damit 8,8 % unter dem Niveau des Vorjahresquartals (Q1 2025: 116,7 Mio. €). Aufgrund weiterhin hoher Lagerbestände der Kunden war die Nachfrage aus dem Marktsegment Halbleiter anhaltend schwach. SGL Carbon hatte bereits in den vergangenen Monaten signalisiert, die Halbleiterkunden beim Abbau ihrer Lagerbestände zu unterstützen, um den Weg für eine zukünftige Zusammenarbeit über die ursprüngliche Vertragslaufzeit hinaus zu ebnen. Der Umsatz der GS umfasst daher auch die bereits beschriebene Ausgleichszahlung aus der Anpassung eines bestehenden Liefervertrages mit einem Halbleiterkunden in Höhe von 7,7 Mio. €.



Der Umsatzrückgang der GS wirkte sich negativ auf das bereinigte EBITDA des Geschäftsbereichs aus. Im Quartalsvergleich ging das bereinigte EBITDA, trotz der ertragswirksamen Ausgleichszahlung von 7,7 Mio. €, um 14,8 % auf 18,4 Mio. € zurück (Q1 2025: 21,6 Mio. €). Ursache ist im Wesentlichen der Volumenrückgang bei hochmargigen Produkten für die Halbleiterindustrie sowie eine daraus resultierende geringere Auslastung der Produktionskapazitäten. Zusätzlich beeinflussten negative Preiseffekte, leicht höhere Rohstoffpreise sowie Währungseffekte das bereinigte EBITDA. Die bereinigte EBITDA-Marge verringerte sich im Dreimonatsvergleich entsprechend auf 17,3 % (Q1 025: 18,5 %).



Der Geschäftsbereich Process Technology (PT) verzeichnete im 1. Quartal 2026 einen Umsatzrückgang von 30,1 % auf 25,5 Mio € (Q1 2025: 36,5 Mio. €). Gestiegene Energiepreise, hohe Arbeitskosten und regulatorische Auflagen sowie die damit verbundene Unsicherheit im Chemiesektor veranlassen viele Unternehmen Investitionsprojekte sowie Wartungs- und Ersatzinvestitionen zu verschieben.



Der Umsatzrückgang zeigt sich auch in der Entwicklung des bereinigten EBITDA, das sich deutlich von 11,0 Mio. € im 1. Quartal des Vorjahres auf 4,1 Mio. € reduzierte. Neben Volumeneffekten belasteten niedrigere Verkaufspreise das bereinigte EBITDA der PT. Die bereinigte EBITDA-Marge verminderte sich demzufolge auf 16,1 %. Es ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Marge des 1. Quartals 2025 mit 30,1 % über dem Durchschnitt des Gesamtjahres 2025 von 24,3 % lag.



Der Umsatz des Geschäftsbereichs Fiber Composites (FC), als Zusammenschluss der ehemaligen Bereiche Carbon Fibers und Composite Solutions, betrug im 1. Quartal 2026 47,7 Mio. € und lag damit unter dem Wert des Vorjahresquartals von 76,6 Mio. €. Der Rückgang um 28,9 Mio. € beruht insbesondere auf einem negativen Umsatzeffekt im Quartalsvergleich, bedingt durch die Einstellung defizitärer Geschäftsaktivitäten im Rahmen der Carbon Fibers Restrukturierung Mitte 2025.



Die im Zuge der Restrukturierung des Carbonfasergeschäfts deutlich reduzierten Kosten führten im 1. Quartal 2026 zu einer Verbesserung des bereinigten EBITDA des Geschäftsbereichs FC um 7,5 Mio. € auf 9,0 Mio. € (Q1 2025: 1,5 Mio. €). Darin enthalten ist auch der Ergebnisbeitrag der At-Equity bilanzierten Aktivitäten, insbesondere das Joint Venture Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes (BSCCB) mit 4,0 Mio. € (Q1 2025: 1,6 Mio. €). Entsprechend erhöhte sich die bereinigte EBITDA-Marge von 2,0 % auf 18,9 %.



Ausblick

Durch den Beginn des bewaffneten Konflikts im Mittleren Osten sind die Risiken einer weiteren Dämpfung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung weiter angestiegen. Sollte der Konflikt länger anhalten und Energie- und Rohstoffketten nachhaltig gestört werden, können wir negative Auswirkungen auf unsere Absatzmärkte sowie Kostenpositionen nicht ausschließen. Unabhängig von den gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen werden wir in den nächsten Monaten weiterhin das Gespräch mit unseren Halbleiterkunden suchen, um gemeinsam die zukünftige Zusammenarbeit zu gestalten.



Nach heutigem Kenntnisstand und unter der Annahme sich nicht weiter verschlechternden Rahmenbedingungen bestätigen wir die am 19. März 2026 gegebene Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026. Für das Geschäftsjahr 2026 gehen wir weiterhin von einem Konzernumsatz zwischen 720 und 770 Mio. € und einem bereinigten EBITDA zwischen 110 - 130 Mio. € aus.



Weitere Details zur Geschäftsentwicklung im 1. Quartal 2026 können der Quartalsmitteilung auf unserer Webseite www.sglcarbon.com entnommen werden.



Kennzahlen Q1 2026 (in Mio. €) Q1 2026 Q1 2025 Veränd. Veränd. in % Konzernumsatz 184,5 234,3 -49,8 -21,3% Graphite Solutions 106,4 116,7 -10,3 -8,8% Process Technology 25,5 36,5 -11,0 -30,1% Fiber Composites 47,7 76,6 -28,9 -37,7% Corporate 4,9 4,5 0,4 +8,9% EBITDA bereinigt* 29,6 33,5 -3,9 -11,6% Graphite Solutions 18,4 21,6 -3,2 -14,8% Process Technology 4,1 11,0 -6,9 -62,7% Fiber Composites 9,0 1,5 7,5 >100% Corporate -1,9 -0,6 -1,3 >100%

EBITDApre Marge (in %)

16.0 %

14.3 %

+1,7%-Punkte Konzernergebnis

(Anteilseigner des Mutterunternehmens) 5,9 -6,1 12,0 -- Free Cashflow 6,4 5,1 1,3 25,5% * EBITDA bereinigt: um Einmaleffekte und Sondereinflüsse bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen.



31.03.2026 31.12.2025 Veränd. Veränd. in % Eigenkapitalquote (in %) 39,5% 39,2% 0,3%-Punkte Nettofinanzschulden (in Mio. €) 98,1 98,8 -0,7 -0,8% ROCE (EBIT bereinigt) (in %) 9,5% 9,8% -0,3%-Punkte

Prognose 2026 (in Mio. €) 2026

Prognose 2025

IST Konzernumsatz 720- 770 850,2 EBITDA bereinigt 110 - 130 135,0 Kapitalrendite (ROCE EBIT bereinigt ) 9% - 10% 9,8 Free Cashflow auf Vorjahresniveau 37,0



Über SGL Carbon

Die SGL Carbon ist ein technologiebasiertes Unternehmen und zählt weltweit zu den führenden Anbietern in der Entwicklung und Herstellung kohlenstoffbasierter Lösungen. Ihre Materialien und Produkte aus Spezialgraphit , Carbonfasern und Verbundwerkstoffen bedienen anspruchsvollste Anwendungen in vielen Industrien, die die Trends der Zukunft bestimmen: Mobilität, Halbleitertechnik, LED, Energiegewinnung, Luft- und Raumfahrt sowie die Herstellung von Brennstoffzellen. Auch für die Chemiebranche, zahlreiche industrielle Anwendungen sowie zunehmend für die Verteidigungsindustrie entwickelt SGL Carbon zukunftsweisende und zuverlässige Lösungen.



Mit rund 3.800 Mitarbeitenden an 29 Standorten in Europa, Nordamerika und Asien erzielte SGL Carbon im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 850 Millionen Euro.



Weitere Informationen zur SGL Carbon sind unter www.sglcarbon.com/presse zu finden.

Eine Auswahl an Pressefotos zum Download finden Sie hier: https://www.sglcarbon.com/newsroom/pressefotos/





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Soweit unsere Pressemitteilung in die Zukunft gerichtete Aussagen enthält, beruhen sie auf derzeit zur Verfügung stehenden Informationen und unseren aktuellen Prognosen und Annahmen. Naturgemäß sind zukunftsgerichtete Aussagen mit bekannten wie auch unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Einschätzungen abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Dazu zählen z. B. nicht vorhersehbare Veränderungen der politischen, wirtschaftlichen, rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, insbesondere im Umfeld unserer Hauptkundenindustrien, der Wettbewerbssituation, der Zins- und Währungsentwicklungen, technologischer Entwicklungen sowie sonstiger Risiken und Unwägbarkeiten. Weitere Risiken sehen wir u. a. in Preisentwicklungen, nicht vorhersehbaren Geschehnissen im Umfeld akquirierter Unternehmen und bei Konzerngesellschaften sowie bei den laufenden Kosteneinsparungsprogrammen. Die SGL Carbon übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen anzupassen oder sonst zu aktualisieren.







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