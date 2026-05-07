Basel - Die auf Flughafen-Shops spezialisierte Avolta hat im ersten Quartal 2026 organisch weiter zugelegt. Ein stark negativer Währungseffekt sorgte aber für einen Umsatzrückgang in Franken. Der Ausblick wird durch den Iran-Krieg getrübt. Die Finanzziele bis 2027 wurden dennoch bestätigt. Der Umsatz (core) sank um 4,8 Prozent auf 2,91 Milliarden Franken, wie der Basler Konzern am Donnerstag mitteilte. Zu konstanten Wechselkursen resultierte allerdings ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab