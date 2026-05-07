Die Allianz hat gestern wieder Stärke gezeigt. Mit zwischenzeitlich 396,20 Euro wurde das Mehrjahreshoch von 397,00 Euro nur haarscharf verfehlt. Auch der Schlusskurs von 392,50 Euro lag davon nicht weit entfernt. Heute könnte direkt der nächste Versuch folgen. Ab morgen wird es hingegen ungleich schwerer, denn heute lädt die Allianz zur Hauptversammlung.Die Stimmung auf der Hauptversammlung dürfte gut sein. Die Allianz hat ein weiteres Rekordjahr hinter sich, und auch mit Blick auf die Kursentwicklung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär