Der Nahost-Konflikt treibt die Ölpreise und die Gewinne von Shell. Der Gewinn hat sich im ersten Quartal mehr als verdoppelt. Dennoch verliert die Aktie heute rund zwei Prozent an Wert. Anleger reagieren verschnupft auf die Drosselung der Aktienrückkäufe.Der britische Energieriese Shell hat am Donnerstagmorgen starke Zahlen für das erste Quartal 2026 gemeldet. Der bereinigte Gewinn lag bei 6,9 Milliarden Dollar und damit mehr als doppelt so hoch wie im Vorquartal mit 3,3 Milliarden Dollar. Damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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