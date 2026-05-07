Die Finanzmärkte setzen nach den jüngsten Entwicklungen auf eine deutliche Entspannung der Lage im Nahen und Mittleren Osten. Die Ölpreise reagierten bereits und gaben kräftig nach. Das zog wiederum die Renditen der US-Staatsanleihen nach unten. So reduzierten sich die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen auf deutlich unter 4,4 Prozent. Gold und Silber reagierten entsprechend. Der Goldpreis notiert zur Stunde oberhalb von 4.700 US-Dollar, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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