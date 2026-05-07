Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
SE0016797591 Kjell Group AB 07.05.2026 SE0028354936 Kjell Group AB 08.05.2026 Tausch 1:1
CA6703231044 Union Power Metals Corp. 07.05.2026 CA9080861011 Union Power Metals Corp. 08.05.2026 Tausch 1:1
GB00B95L0551 Reabold Resources PLC 07.05.2026 GB00BVK55Z16 Reabold Resources PLC 08.05.2026 Tausch 1000:1
GB00BMGS6031 Trafalgar Property Group PLC 07.05.2026 GB00BKMQQR47 Trafalgar Property Group PLC 08.05.2026 Tausch 1000:1
US78418A7037 Olenox Industries Inc. 07.05.2026 US78418A8027 Olenox Industries Inc. 08.05.2026 Tausch 10:1
CA21750Y1034 Copper Lake Resources Ltd. 07.05.2026 CA21750Y2024 Copper Lake Resources Ltd. 08.05.2026 Tausch 20:1
CA89712R2019 Troubadour Resources Inc. 07.05.2026 CA89712R3009 Troubadour Resources Inc. 08.05.2026 Tausch 10:1
