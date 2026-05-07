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WKN: 901347 | ISIN: ES0176252718 | Ticker-Symbol: MEL
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08.05.26 | 08:20
11,050 Euro
+0,36 % +0,040
Branche
Hotels/Tourismus
Aktienmarkt
IBEX MEDIUM CAP
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MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA 5-Tage-Chart
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11,02011,05008:46
11,02011,05008:46
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MELIA HOTELS
MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
LEXAGENE HOLDINGS INC--
MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA11,050+0,36 %
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