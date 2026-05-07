Die Allianz steht vor einem bedeutenden Umbruch. Auf der Hauptversammlung verabschiedet sich mit Michael Diekmann eine der prägendsten Figuren der vergangenen Jahrzehnte aus dem Aufsichtsrat. Gleichzeitig sorgen Rekordzahlen, milliardenschwere Aktienrückkäufe und die Suche nach einem möglichen Nachfolger von Oliver Bäte für Aufmerksamkeit bei Anlegern.Neuer Chef im Aufsichtsrat Bei der Allianz endet mit der diesjährigen Hauptversammlung eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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