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WKN: 853687 | ISIN: JP3435000009 | Ticker-Symbol: SON1
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08.05.26 | 09:01
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ABBVIE
ABBVIE INC Chart 1 Jahr
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ABBVIE INC172,35-0,20 %
BECHTLE AG30,6600,00 %
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY74,38-0,13 %
EVONIK INDUSTRIES AG17,0500,00 %
KRONES AG128,200,00 %
SONY GROUP CORPORATION17,100+0,29 %
TOYOTA MOTOR CORPORATION15,776-2,82 %
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