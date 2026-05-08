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Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

THYSSENKRUPP - Bei Thyssenkrupp wächst intern die Kritik am Umbaukurs von Konzernchef Miguel López. Mehrere Insider berichten dem Handelsblatt, der Konzernumbau werde zunehmend radikaler vorangetrieben. Gleichzeitig sorgen die Umbaupläne intern für Diskussionen über den Einfluss der Mitbestimmung. Im Zentrum der Debatte steht die geplante Verselbstständigung der Werkstoffhandelssparte Materials Services. Nach Informationen aus Konzernkreisen wird dabei erneut eine Konstruktion als Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) geprüft. Der Aufsichtsrat soll sich am 20. Mai und erneut in einer außerordentlichen Sitzung am 16. Juni mit der Zukunft von Materials Services befassen, so Insider. (Handelsblatt)

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May 08, 2026 00:38 ET (04:38 GMT)

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