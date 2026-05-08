Die Allianz zählt am heutigen Freitag zu den schwächsten Werten im DAX. Die Aktie des Versicherungsriesen startete mit einem satten Minus von über vier Prozent in den Freitagshandel. Anleger sollten sich davon aber nicht verunsichern lassen. Der deutliche Kursrückgang hat einen einfachen Grund.Für das vergangene Geschäftsjahr schüttet die Allianz eine Rekorddividende von 17,10 Euro je Aktie aus. Bezogen auf den gestrigen Schlusskurs von 388,70 Euro entspricht das einer Dividendenrendite von 4,4 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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