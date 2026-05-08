Die Commerzbank übertrifft im ersten Quartal 2026 die Gewinnerwartungen deutlich und präsentiert ambitionierte Ziele bis 2030 - eine klare Kampfansage an Unicredit, deren Übernahmeangebot das Management als unattraktiv und nicht plausibel zurückweist. Der Übernahmepoker zwischen der Commerzbank und dem italienischen Rivalen Unicredit erreicht eine neue Eskalationsstufe. Am Freitag präsentierte Frankfurts zweitgrößte Privatbank nicht nur besser als erwartete Quartalszahlen für Q1 2026, sondern auch eine überarbeitete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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