Allianz Commercial überträgt ihr gesamtes Neugeschäft in der gewerblichen Cyberversicherung auf das US-Unternehmen Coalition. Die Allianz bekommt im Gegenzug eine erhöhte Beteiligung an Coalition, Allianz-Vorstandsvorsitzender Oliver Bäte zieht zudem fest in den Vorstand des Unternehmens ein. Allianz Commercial hat einen radikalen Schritt in der Ausrichtung ihrer gewerblichen Cyberversicherung bekannt gegeben. Künftig lagert Allianz Commercial ihr gesamtes Cyberversicherungsgeschäft an den US-Spezialisten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact