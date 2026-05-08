Original-Research: HomeToGo SE - von Montega AG



08.05.2026 / 12:51 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu HomeToGo SE Unternehmen: HomeToGo SE ISIN: LU2290523658 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 08.05.2026 Kursziel: 3,20 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA; Ingo Schmidt, CIIA

Preview: Ergebnisverbesserung im saisonal schwachen Quartal erwartet - Guidance dürfte bestätigt werden



Die HomeToGo SE wird am kommenden Mittwoch die Zahlen für das erste Quartal vorlegen. Insgesamt erwarten wir auf Pro-forma-Basis eine Verbesserung des adj. EBITDA im saisonal ergebnisschwächsten Quartal sowie eine Bestätigung der Guidance.



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Der Umsatz dürfte gegenüber dem Vorjahresquartal insbesondere durch die Konsolidierung von Interhome deutlich zulegen. Aussagekräftiger erscheint jedoch der Vergleich mit dem Pro-forma-Wert von 59,0 Mio. EUR, der bereits eine vollständige Konsolidierung von Interhome in Q1/25 unterstellt. Hier erwarten wir einen leichten Umsatzrückgang, der primär auf die erwartete Konsolidierung im Marktplatzgeschäft zurückzuführen sein dürfte. Das Unternehmen hatte im Rahmen der Effizienzmassnahmen eine Reallokation von Marketingressourcen hin zum attraktiveren und margenstärkeren B2B-Geschäft angekündigt. Entsprechend erwarten wir eine leichte Verbesserung des adj. EBITDA gegenüber dem Pro-forma-Vorjahreswert, wenngleich das Ergebnis saisonbedingt weiterhin deutlich negativ ausfallen dürfte.



Ausblick dürfte bestätigt werden: Einige Reiseveranstalter berichten aktuell von partiellen Nachfrageverschiebungen von der östlichen in die westliche Mittelmeerregion - genau jene westeuropäischen Feriendestinationen (u.a. Spanien, Portugal, Frankreich und Kroatien), in denen HTG bzw. Interhome besonders stark positioniert sind. Gleichzeitig belastet die steigende Inflation die Kaufkraft, sodass wir aktuell per saldo von keiner wesentlichen Auswirkung auf die Geschäftsentwicklung von HomeToGo ausgehen. Hinzu kommt, dass das Segment Ferienunterkünfte strukturell weniger exponiert erscheint als der klassische Pauschalreisemarkt - eine Einschätzung, die zuletzt auch durch die Q1-Entwicklungen von Peers gestützt wurde.



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Fazit: Trotz der akteullen Herausforderungen sehen wir HomeToGo vergleichsweise gut positioniert. Die strategische Verlagerung hin zu margenstärkeren B2B-Aktivitäten sowie die zunehmende Integration von Interhome sollten die Ergebnisqualität mittelfristig weiter verbessern. Vor dem Hintergrund erachten wir das aktuelle Kursniveau mit einem EV/adj. EBITDA von 6,8x für 2026 für attraktiv und bestätigen unsere Kaufempfehlung.







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Über Montega:



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Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Factsheet



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