Mitteilung der HomeToGo SE:

HomeToGo setzt seine strategische Roadmap für 2026 erfolgreich um: Starke Verbesserung des Bereinigten EBITDA auf vergleichbarer Basis1 für Q1/26 um €7,2 Mio. ggü. dem Vorjahreszeitraum. Signifikante Effizienzsteigerung im Marktplatz; Finanzprognose für das GJ/26 bestätigt

- Deutliche Verbesserung des Bereinigten EBITDA der HomeToGo Group: Auf vergleichbarer Basis1 verbesserte sich das Bereinigte EBITDA in Q1/26 um €7,2 Mio. (+21% ggü. dem Vorjahreszeitraum).

- Erfolgreicher Start ins Jahr 2026 für HomeToGo_PRO: Seit der Übernahme von Interhome macht HomeToGo_PRO 66% der gesamten IFRS-Umsatzerlöse der Gruppe aus. Das Segment verbesserte sein Bereinigtes EBITDA im ersten Quartal auf vergleichbarer Basis1 um €4,5 Mio. (+40% ggü. dem Vorjahreszeitraum) und steigerte die IFRS-Umsatzerlöse um €4,3 Mio. (+13% ggü. dem Vorjahreszeitraum). HomeToGo_PRO hat sich als neuen Schwerpunkt der HomeToGo Group etabliert und ist entscheidender Treiber für Umsatz- und Gewinnwachstum.

- Disziplinierte Strategieumsetzung im Marktplatz-Segment: Wie angekündigt gingen die IFRS-Umsatzerlöse im Marktplatz-Segment in Q1/26 um €5,0 Mio. (-19% ggü. dem Vorjahreszeitraum) zurück, bedingt durch reduzierte Werbeausgaben und die fortschreitende Verlagerung von Werbe- zu Onsite-Umsätzen. Dennoch stieg das Bereinigte EBITDA im Marktplatz um €2,7 Mio. (+12% ggü. dem Vorjahreszeitraum). Zudem stieg der Auftragsbestand der Buchungserlöse (Marktplatz)[2] zum 31. März 2026 um €0,7 Mio. (+1% ggü. dem Vorjahreszeitraum) auf ein Rekordhoch für ein erstes Quartal von €75,4 Mio., was die deutliche Steigerung der Marketingeffizienz unterstreicht.

- Finanzprognose für 2026 bestätigt: Die Gruppe bekräftigt ihre Prognose für das GJ/26 mit IFRS-Umsatzerlösen von €400 Mio. bis €410 Mio. und einem Bereinigten EBITDA von €45 Mio. bis €47 Mio.

HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG), Europas führende Ferienhausgruppe, ...

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