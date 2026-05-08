Die Talfahrt der Rheinmetall-Aktie setzt sich fort. Nachdem der Kurs des deutschen Rüstungskonzerns bereits am Donnerstag um -6% nachgegeben hat, setzt sich der Einbruch am Freitagvormittag in derselben Größenordnung fort. Warum wollen Anleger plötzlich nichts mehr von einstigen Börsenliebling wissen und haben sie denn Recht mit dem Abverkauf? Die Zahlen kommen nicht gut an Den aktuellen Einbruch der Rheinmetall-Aktie kann man als klassische Reaktion ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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