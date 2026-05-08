Der Münchner Konzern hat sich mit der Arbeitnehmervertretung auf einen sozialverträglichen Abbau geeinigt. Betriebsbedingte Kündigungen soll es daher nicht geben, wobei der größte Standort in Burghausen am stärksten vom Stellenabbau betroffen ist. Seit Oktober 2025 lauft das weltweite Kosten- und Effizienzprogramm "PACE" von Wacker Chemie. Ziel ist es, die Kosten um jährlich 300 Millionen Euro zu senken und somit die Wettbewerbsfähigkeit und Profitabilität zu stärken. Im Zuge von "PACE" sollen nun in Deutschland bis Ende 2027 rund 1600 Stellen gestrichen werden. Unternehmensleitung und Arbeitnehmervertretung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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