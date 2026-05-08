Das Hantavirus ist auf einem kleinen Kreuzfahrtschiff im Atlantik ausgebrochen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat inzwischen fünf von acht Verdachtsfällen als offizielle Fälle bestätigt. Aus Angst vor einer weiteren Ausbreitung wird die Aktie von Moderna an der Börse gespielt. Das Papier des mRNA-Spezialisten gewinnt am Freitag prozentual zweistellig.Das unter niederländischer Flagge fahrende Schiff mit knapp 150 Menschen an Bord ist nun auf dem Weg nach Teneriffa, wo es am Wochenende im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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