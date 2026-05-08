Am Freitag schnellt die Aktie des Chip-Urgesteins Intel auf ein neues Allzeithoch. Gerüchte über einen Deal mit dem iPhone-Hersteller Apple bekommen neue Nahrung und schicken den Wert prozentual zweistellig nach oben.Wie das Wall Street Journal (WSJ) laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen berichtet, gibt es eine vorläufige Einigung zwischen den Unternehmen über Chips für Apple-Geräte. Intensive Gespräche zwischen den beiden Unternehmen würden bereits seit über einem Jahr laufen, und in den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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