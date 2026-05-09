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Infineon Aktie im KI-Rally-Modus: Wie viel Potenzial bleibt noch?

Infineon zählt zu den spannendsten europäischen Technologiewerten im aktuellen KI- und Halbleiterumfeld. Zwar baut der DAX-Konzern keine Grafikprozessoren wie Nvidia, doch seine Leistungshalbleiter, Sensoren und Stromversorgungslösungen werden für genau jene Infrastruktur benötigt, die den KI-Boom überhaupt erst möglich macht: Rechenzentren, Energieversorgung, effiziente Stromwandlung und Kühlung. Gleichzeitig bleibt Infineon stark in Zukunftsmärkten wie Elektromobilität, Industrieautomatisierung, erneuerbaren Energien und moderner Fahrzeugvernetzung positioniert. Mit der neuen Chipfabrik in Dresden, Investitionen in Siliziumkarbid- und Galliumnitrid-Technologien sowie der stärkeren Ausrichtung auf Power Systems will das Unternehmen seine Rolle als europäischer Schlüsselanbieter für Energieeffizienz und Digitalisierung weiter ausbauen.

Die jüngsten Quartalszahlen und der angehobene Ausblick haben der Aktie neue Fantasie verliehen. Der Markt blickt vor allem darauf, ob Infineon vom wachsenden Energiehunger der KI-Rechenzentren dauerhaft profitieren kann und ob sich die Margen wie geplant verbessern. Gleichzeitig ist die Aktie nach der starken Erholung nicht mehr frei von Erwartungen: Das klassische Automotive-Geschäft bleibt zyklisch, globale Handelskonflikte können belasten, und große Investitionen müssen sich erst auszahlen. Der Aktienkurs ist aus einer jahrelangen Range ausgebrochen - nun stellt sich die entscheidende Frage: Ist Infineon erst am Anfang einer neuen Neubewertung, oder ist die KI-Fantasie bereits weitgehend eingepreist? Im aktuellen Beitrag analysieren wir die Chancen, Risiken, Quartalszahlen und das verbleibende Potenzial der Infineon-Aktie.

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