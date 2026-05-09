Die Allianz zählt seit Jahren zu den verlässlichsten Dividendenwerten im DAX. Auch nach der dieswöchigen Rekordausschüttung spricht wenig dafür, dass sich daran in den kommenden Jahren etwas ändern wird. Im Gegenteil: Analysten rechnen mit kontinuierlich weiter steigenden Dividenden des Versicherungsriesen.Für das kommende Jahr erwarten Experten bei der Allianz derzeit eine Ausschüttung von 18,80 Euro je Aktie. Nach dem jüngsten Dividendenabschlag entspricht das einer Dividendenrendite von rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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