Gut erholt präsentiert sich der deutsche Leitindex im heutigen Dienstagshandel. Der Dax kehrte über die Marke von 25.000 Punkten zurück. Nachdem es ihm gestern nicht gelang, das Niveau zu halten, startet er nun einen weiteren Versuch.Maßgeblichen Anteil daran dürfte der fortschreitende Rückgang der Ölpreise haben. Brent Öl und WTI Öl stehen auch nach den jüngsten Preisrückgängen massiv unter Druck. Das stützt die Aktienmärkte, drängt doch der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de