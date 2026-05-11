Gold scheint wieder durchzustarten. Die Marke von 5.000 USD je Feinunze wird wieder ins Visier genommen. Oder sind sogar über 6.000 USD möglich? Über 100 % Kurspotenzial sehen Analysten bei der Aktie von Kobo Resources. Der Gold-Explorer hat jedenfalls gute Chancen auf eine Outperformance in den kommenden Monaten, denn es stehen wichtige News an. Ein Comeback hat TeamViewer in den vergangenen Wochen bereits gefeiert. Analysten sehen weitere 100 %, aber es gibt auch warnende Stimmen. Und was macht Renk? Trotz Rüstungsausgaben auf Rekordniveau ist das Sentiment in der Branche schlecht. Das Kursziel bei Rheinmetall wurde kräftig rasiert. Renk kann auch eine Kaufempfehlung nicht helfen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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