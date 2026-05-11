Während Öl wegen des Iran-Konflikts stark schwankt, dürfte Gold langfristig erneut von seiner Rolle als sicherer Hafen profitieren. Trotz der laufenden Korrektur bleibt der Aufwärtstrend laut Experten intakt. Steigende geopolitische Risiken, hohe Staatsverschuldung und massive Zentralbankkäufe sollten Anleger weiter in das Edelmetall treiben. Laut dem World Gold Council und Analysten von J.P. Morgan könnte Gold bis Ende 2026 sogar auf über 6.000 USD je Unze steigen. Genau in diesem Umfeld rücken Entwickler mit hoher Hebelwirkung auf den Goldpreis in den Fokus. Lahontan Gold könnte dabei vor einer entscheidenden Neubewertung stehen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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