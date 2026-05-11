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STRATEC MIT ZAHLEN FÜR DAS ERSTE QUARTAL 2026
Birkenfeld, 11. Mai 2026
Die STRATEC SE, Birkenfeld, Deutschland, (Frankfurt: SBS; Prime Standard) gibt heute im Rahmen der Veröffentlichung der Quartalsmitteilung Q1|2026 Erläuterungen zum Geschäftsverlauf und zu wesentlichen Ereignissen für den Zeitraum 1. Januar 2026 bis 31. März 2026 bekannt.
WESENTLICHE KENNZAHLEN 1
Adj. = adjustiert
"Die STRATEC-Gruppe ist, wie bereits im Rahmen unserer Veröffentlichungen zu den Geschäftszahlen 2025 kommuniziert, verhalten in das neue Jahr gestartet. Die vor dem Hintergrund eines weiterhin herausfordernden Marktumfelds entstandenen Rückgänge bei Umsatz und Ergebniskennzahlen liegen jedoch im Rahmen unserer Planung und sind somit auch in unseren kommunizierten Zielen für 2026 entsprechend berücksichtigt. Angesichts der vorliegenden Kundenbestellungen erwarten wir bereits im zweiten Quartal, insbesondere jedoch im zweiten Halbjahr 2026, eine deutlich zunehmende Dynamik in der Geschäftsentwicklung. Nicht zuletzt aufgrund der derzeit laufenden Vorbereitungen zur Überführung von Projekten in die Serienfertigung sind wir von den mittel- bis langfristigen Wachstumsaussichten unseres Unternehmens überzeugt. Dies spiegelt sich auch in unseren kürzlich veröffentlichten Zielen bis 2030 wider. Zudem haben wir zu Beginn des Jahres unsere Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und zum Kostenmanagement konsequent weiter vorangetrieben.", so Marcus Wolfinger, Vorstandsvorsitzender der STRATEC SE.
GESCHÄFTSVERLAUF
Vor dem Hintergrund negativer Skaleneffekte sowie signifikanter Umsatz- und Produktmixeffekte, insbesondere infolge des gesunkenen Anteils der hochmargigen Serviceteile und Verbrauchsmaterialien, verringerte sich das adjustierte EBIT im ersten Quartal 2026 von 5,4 Mio. € im Vorjahreszeitraum auf 0,7 Mio. €. Die adjustierte EBIT-Marge belief sich damit auf 1,3% und lag, im Einklang mit der unterjährigen Planung, deutlich unter dem Vorjahresniveau von 8,9%.
In der Folge der reduzierten operativen Profitabilität sank auch das adjustierte Konzernergebnis von 3,2 Mio. € im Vorjahr auf -1,1 Mio. €. Das adjustierte Ergebnis je Aktie (verwässert) für das erste Quartal 2026 beläuft sich damit auf -0,09 € im Vergleich zu 0,26 € im Vorjahr.
Der freie Cashflow entwickelte sich im ersten Quartal 2026 deutlich positiv und erhöhte sich von
Die Ertragszahlen wurden zu Vergleichszwecken um Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen aus Akquisitionen sowie um sonstige Sondereffekte (unter anderem einmalige Beratungskosten, Honorare sowie Reorganisationsaufwendungen) adjustiert. Eine Überleitung der adjustierten Zahlen zu den unbereinigten Ergebniskennzahlen kann der ebenfalls heute veröffentlichten Quartalsmitteilung Q1|2026 entnommen werden.
FINANZPROGNOSE 2026
Für das Geschäftsjahr 2026 sind zudem weiterhin Investitionen in Sachanlagen und in immaterielle Vermögenswerte von insgesamt 6,5% bis 8,5% des Umsatzes geplant (2025: 6,5%).
PROJEKTE UND SONSTIGE ENTWICKLUNG
PERSONALENTWICKLUNG
QUARTALSMITTEILUNG Q1|2026
BEVORSTEHENDE TERMINE
TELEFONKONFERENZ UND AUDIO WEBCAST
Die Zugangsdaten (Telefonnummer, Passwort + individuelle PIN) erhalten Sie nach kurzer Registrierung unter folgendem Link: www.stratec.com/registration
Die Telefonkonferenz kann zeitgleich auch als Audio-Webcast unter http://www.stratec.com/audiowebcast20260511 (kurze Registrierung erforderlich) verfolgt werden. Bitte beachten Sie, dass per Audio-Webcast keine Fragen gestellt werden können. Über diesen Link können Sie auch die Folienpräsentation verfolgen bzw. herunterladen.
ÜBER STRATEC
Die Partner vermarkten die Systeme, Software und Verbrauchsmaterialien weltweit als Systemlösungen, in der Regel gemeinsam mit ihren Reagenzien, an Laboratorien, Blutbanken und Forschungseinrichtungen. STRATEC entwickelt ihre Produkte auf Basis patentgeschützter Technologien.
Die Aktien der Gesellschaft (ISIN: DE000STRA555) werden im Marktsegment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.
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11.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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|STRATEC SE
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|E-Mail:
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