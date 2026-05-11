Original-Research: Exasol AG - von Montega AG



11.05.2026 / 09:05 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu Exasol AG Unternehmen: Exasol AG ISIN: DE000A0LR9G9 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 08.05.2026 Kursziel: 3,60 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann

Q1: ARR-Wachstumserwartung für das zweite Halbjahr bestätigt



Exasol hat kürzlich Zahlen für das erste Quartal 2026 vorgelegt, die sich insgesamt im Rahmen der Erwartungen befanden. Die Guidance wurde für alle KPIs bestätigt.



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Stabilisierung mit Wachstumspotenzial in H2: Der Annual Recurring Revenue zeigte sich im Auftaktquartal mit 37,8 Mio. EUR (-1,5% qoq) weitgehend stabil. Der ARR-Churn durch Downselling und Kundenverluste findet vertragsbedingt verstärkt in der ersten Jahreshälfte statt und konnte im Vergleich zum Vorjahr deutlich reduziert werden (1,1 Mio. EUR; Vj.: 3,2 Mio. EUR). Das Neugeschäft verlief hingegen noch etwas schleppend. So verzögerte sich insbesondere das Upselling bei Bestandskunden, da die Erweiterung der Datenkapazitäten neben der Exasol-Software auch Investitionen der Kunden in Hardware-Infrastruktur erfordert. Aufgrund erheblicher Preissteigerungen für die Hardware agierten viele Kunden zurückhaltend. Der weiter ungebremste Anstieg der zu verwaltenden Datenmengen dürfte den Ausbau der Kapazitäten jedoch zunehmend erforderlich machen und Abschlüsse im weiteren Jahresverlauf ermöglichen. Positiv entwickelte sich das Neukundengeschäft mit sechs neu gewonnenen Kunden, deren initiales ARR-Volumen mit 0,1 Mio. EUR jedoch noch vergleichsweise gering ausfällt. Diese Kunden wechseln meist von bestehenden Systemen und verfügen bereits über die notwendige Infrastruktur, wodurch hier diese Investitionshürde entfällt. Ein aktuelles Beispiel für kurzfristig mögliches Neugeschäft untermauert Exasols Positionierung im Bereich Sovereign AI: Ein großes US-Healthcare-Unternehmen durchläuft aktuell eine bezahlte Proof-of-Concept-Phase für einen KI-Anwendungsfall, wobei der Abschluss eines anschließenden Lizenzvertrags bereits im laufenden Q2 erwartet wird



Stabile wiederkehrende Umsätze: Das Vorjahresquartal war durch außerordentlich hohe Hardware-Umsätze i.H.v. 2,9 Mio. EUR mit entsprechenden Deckungsbeiträgen geprägt, wodurch Top- und Bottom-Line im Jahresvergleich deutlich zurückgingen. Die wiederkehrenden Umsätze lagen mit 9,5 Mio. EUR jedoch auf dem Niveau der Vorjahresperiode. Das EBITDA fiel mit 0,4 Mio. EUR (Vj.: 1,2 Mio. EUR) etwas niedriger als erwartet aus, da ein überproportional hoher Anteil der Marketingausgaben bereits im Q1 anfiel und zu der wachsenden Pipeline beitrug.



Fazit: Die positiven Aussagen des Managements bezüglich der Neugeschäfts-Pipeline erhöhen unsere Konfidenz für ein spürbares ARR-Wachstum im zweiten Halbjahr. Dies betrachten wir als essenziellen Bestandteil des Investment Cases, um im Folgejahr wieder nachhaltiges Umsatz- und Ergebniswachstum verzeichnen zu können. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und das Kursziel.







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