Die Inflation in der Schweiz ist in der Schweiz im April von 0.3% auf 0.6% gestiegen. Dies entspricht den Erwartungen. Teurer geworden sind vor allem Erdölprodukte und Telekommunikationsdienste. Die Kernrate ist mit 0.3% immer noch tief. Der Inflationsdruck ist gering. Dabei ist anzumerken, dass die gestiegenen Energiepreise sich zuerst durch den Produktionsprozess durchfressen müssen, bis sie in der Breite bei den Konsumenten ankommen. von Thomas ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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