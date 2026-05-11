Die schwachen Ergebnisse von STRATEC im ersten Quartal 2026 entsprachen den Erwartungen und bestätigten die vorsichtige Planung, die bereits für das Geschäftsjahr 2025 kommuniziert wurde. Der Umsatz fiel im Jahresvergleich um 11,5 % auf 53,4 Mio. EUR, während das berichtete EBIT leicht negativ wurde und die bereinigte EBIT-Marge auf 1,3 % sank. Die Systeme verzeichneten ein zweistelliges Wachstum, jedoch belasteten Schwächen bei margenstarken Servicekomponenten und Verbrauchsmaterialien, geringere Entwicklungserträge, negative Skaleneffekte und Mixdruck die Rentabilität. Der freie Cashflow verbesserte sich deutlich auf 18,6 Mio. EUR, hauptsächlich aufgrund von Zuflüssen aus dem Working Capital, sollte jedoch nicht extrapoliert werden. Die Prognose wurde bestätigt, dennoch bleibt das Geschäftsjahr 2026 eine hintenlastige "Show-me"-Geschichte. HALTEN, Kursziel 20,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/stratec-se
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