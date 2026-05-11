EQS-News: STRATEC SE
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
11.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|STRATEC SE
|Gewerbestr. 37
|75217 Birkenfeld
|Deutschland
|Telefon:
|+49 7082 79160
|E-Mail:
|info@stratec.com
|Internet:
|https://www.stratec.com
|ISIN:
|DE000STRA555
|WKN:
|STRA55
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2325306 11.05.2026 CET/CEST