Die Allianz-Aktie war am Freitag um über -5% eingebrochen, doch Sorgen müssen sich Anleger nicht machen, denn dabei handelte es sich um den obligatorischen Dividendenabschlag. Nun blickt der Markt auf die anstehenden Quartalszahlen am Mittwoch. Worauf Anleger achten sollten und was für die Aktie jetzt noch drin ist. Eine wahre Dividendenperle Die Allianz zählt seit Jahren zu den stärksten Dividendenwerten Europas. Insgesamt schüttet der Versicherungsriese ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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