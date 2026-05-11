Die Sorge rund um das Hantavirus wächst: Auf dem Kreuzfahrtschiff "Hondius" wurden mehrere Infektionen mit der seltenen südamerikanischen Andes-Variante registriert, drei Personen starben. Trotz des jüngsten Hantavirus-Ausbruchs sieht der Chef des Robert Koch-Instituts, Lars Schaade, keine Gefahr für die Bevölkerung. Aktien von Impfstoff-Unternehmen wie Moderna ziehen derzeit dennoch deutlich an.Das Virus wird normalerweise durch Nagetiere übertragen, kann in engen Kontaktsituationen jedoch auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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